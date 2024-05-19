Когда в Украине закончится война – прогноз майора ВСУ

Военный эксперт и майор ВСУ Алексей Гетьман считает, что война в Украине будет продолжаться еще несколько лет, однако ВСУ смогут постепенно перехватить инициативу на фронте до сентября-октября 2024 года.

Об этом он рассказал "Главреду".

"Война в Украине продлится еще несколько лет, это очевидно", - отметил он.

Гетман также подразумевает отступление оккупационной армии России на определенных участках фронта. Однако он отметил, что определенные тактические успехи у россиян могут быть, но не больше.

"Ни обрушения фронта, ни большого прорыва не будет. Война перейдет в позиционные бои, а мы одновременно будем накапливать то вооружение, которое нам будут передавать западные партнеры. И тогда к сентябрю-октябрю мы сможем перехватить тактическую инициативу по крайней мере на юге", - резюмировал Алексей Гетман.

Напомним, в Харьковской области ВСУ частично вернули позиции, захваченные оккупантами.

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