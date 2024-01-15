Когда в Верховной Раде появится новая редакция законопроекта о мобилизации: в Минобороны ответили

Замечания у депутатов по законопроекту были не по его сути, а по поводу формы.

Новая редакция законопроекта о мобилизации окажется в Верховной Раде в кратчайшие сроки.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

"Новая редакция законопроекта о мобилизации окажется в Верховной Раде в кратчайшие сроки. Она должна пройти определенный путь согласования в правительстве. Я хочу подчеркнуть, что такой закон нужен как можно быстрее, потому что это в интересах тех людей, которые защищают нас на передовой. Мы бы хотели, чтобы это были дни (время внесения новой редакции, — ред.), но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель”, — подчеркнула Наталья Калмыкова.

Она также добавила, что замечания у депутатов по законопроекту были не по его сути, а по поводу формы. Главная идея документа – неизменная.

“Мы должны предоставить отдых тем, кто воюет на передовой с 24 февраля 2022, а то и раньше. Для этого нам нужно установить не только нормы, которые позволят проводить увольнения людей, но и решить вопрос замены этих людей. Главное при этом усилить направление подготовки. Поэтому кардинально по своей идее законопроект не меняется. Но изменяются подходы к отдельным категориям людей. Это позиция всех органов государственной власти, причастных к созданию законопроекта”, — подчеркнула Калмыкова.

В то же время освобождение людей с инвалидностью от мобилизации – это большой вопрос.

"Мы видим большой рост количества людей с инвалидностью за последние два года. Рост, не связанный с результатами боевых действий. И вот собственная отработка механизмов, которые позволят установить справедливость и тем, чем мы занимаемся в министерстве", — подчеркнула замминистра обороны.

Напомним, что дальнобойщик вывез за границу двух скрывавшихся от мобилизации мужчин.

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