Когда в войне наступит переломный момент: военный дал исчерпывающий ответ

По его мнению, до этого момента еще придется "много воевать".

Переломным моментом в войне, развязанной РФ против Украины, можно будет считать переговоры между двумя сторонами.

Об этом в эфире "Громадского" сообщил военнослужащий 56-й бригады Сергей Гнездилов.

"Переломным моментом войны, я думаю, будет тот момент, когда все-таки сядут за стол переговоров... Любая война заканчивается переговорами", — подчеркнул военный.

В то же время он отметил, что до этих переговоров еще предстоит много воевать.

Напомним, что Международный суд в Гааге выдал ордера на арест командующих дальней авиации и Черноморского флота РФ.

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