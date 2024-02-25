Когда Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации – Стефанчук рассказал

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что внесет законопроект о мобилизации на рассмотрение парламента, как только его проработает Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны и будут рассмотрены все правки.

Об этом он сказал в кулуарах форума "Украина. Год 2024", пишет hromadske.

"Четыре тысячи правок. Он (законопроект – ред.) сейчас находится в Комитете. Как только будет завершено рассмотрение в Комитете, он будет внесен в парламент", — отметил Стефанчук.

Он добавил, что пока даже неизвестно, какие правки в целом есть, их пока только сводят в Комитете.

"До 21-го вносились правки. Вот они внеслись, и дальше мы будем смотреть, когда Комитет будет готов, он будет внесен (на рассмотрение парламента – ред.). Четыре тысячи правок, и все они должны быть рассмотрены Комитетом", — резюмировал Руслан Стефанчук.

Напомним, адвокат объяснила, будет ли действовать уже предоставленная отсрочка, если новый закон о мобилизации будет принят.

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