Когда возможен перелом в войне: Сырский назвал единственное условие

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время общения с иностранными медиа подробно очертил стратегические цели Сил обороны и условия для завершения боевых действий. Несмотря на значительные потери врага и удачные украинские удары по российской логистике, генерал пока осторожно воздерживается от заявлений, что конфликт уже достиг переломного момента. Украинская армия планирует довести страну-агрессора до полной остановки из-за системного обескровливания ее военного и экономического потенциала.

О своем видении кульминационной точки войны и дальнейших стратегических шагах глава украинской армии рассказал в интервью The Times.

Ожидание критического момента

Во время разговора Главнокомандующий сослался на известную военную теорию Карла фон Клаузевица о кульминационной точке конфликта. Согласно этому принципу, военная мощь агрессора сначала должна достичь своего максимального энергетического импульса, а после этого непременно остановиться и потерпеть крах из-за тотального истощения. Именно такой сценарий военное руководство Украины считает наиболее реалистичным путем победы.

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«Я не могу прямо сказать, что война близится к перелому», — честно признал генерал Александр Сырский.

Пока российское командование абсолютно не отказалось от своих намерений захватить украинские территории, а лишь корректирует временные пределы своих планов. Враг продолжает давить пехотой и использует циничную тактику «тысячи порезов».

«Мы надеемся, что наступит момент, когда враг мобилизует все свои силы, ресурсы и действия, после чего наступит истощение, и тогда может произойти перелом», — пояснил глава ВСУ.

Четыре главные цели ВСУ

Чтобы ускорить процесс истощения, украинское военное командование внедряет четкий план действий. Стратегия Сил обороны сводится к четырем основным, но чрезвычайно сложным в реализации задачам. Первой и ключевой целью остается надежное удержание подконтрольных территорий.

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Второй важной задачей является уничтожение российских солдат в количествах, которые будут значительно превышать возможности Москвы по пополнению своих резервов. С начала года украинским защитникам уже удалось убить или ранить более 183 тысяч оккупантов, что превышает показатели российской мобилизации за этот же период. Третья цель состоит в тотальном разрушении вражеской логистики с помощью беспилотников средней дальности.

«Мы должны быть инициативными и постоянно навязывать свою волю врагу путем активных действий», — резюмировал Александр Сырский.

Четвертой стратегической целью украинских войск является целенаправленное уничтожение российской экономики. Для этого Силы обороны будут продолжать масштабные дальнобойные удары по объектам энергетического сектора и военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

Напомним, беспрецедентные изменения в тактике боевых действий вынудили современные армии вернуться к методам прошлого века. По словам Сырского, из-за использования беспилотников тяжелая техника оказалась неэффективной, поэтому пехота штурмует врага «ногами», как в Первую мировую войну.

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