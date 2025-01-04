Когда возможно прекращение огня в Украине: в Бундестаге предположили два возможных сценария

Российская оккупационная армия будет продолжать активные боевые действия в Украине, пока Путин надеется, что сможет достичь своих целей военным путем.

После избрания Дональда Трампа президентом США весь мир обсуждает, когда начнутся мирные переговоры между Украиной и Россией. Но многим участникам этих обсуждений "не хватает хорошей доли реализма".

Об этом пишет немецкий депутат Михаэль Рот в статье для Welt.

"Даже если Запад и Украина устали от войны до прекращения огня с Россией еще очень далеко. Президент России Владимир Путин не проявляет серьезной готовности к переговорам, не выяснены также ключевые вопросы относительно того, как обеспечить такое прекращение огня и стабилизировать его в долгосрочной перспективе", – отметил автор статьи.

По мнению Рота, если Украина не получит действенных гарантий безопасности, велик риск, что Кремль воспользуется прекращением огня, как передышкой, использует это время для усиления своего военного потенциала и нанесет новый удар в самый удобный для себя момент.

Основная цель нападения России на Украину

По словам Рота, многие западные политики рассматривают отказ Украины от вступления в НАТО, как ключевое положение будущего мирного соглашения, которое якобы должно удовлетворить Путина.

"Но Путин никогда не был заинтересован в НАТО в первую очередь. Более того, ни президент США Джо Байден, ни канцлер Германии Олаф Шольц никогда серьезно не рассматривали возможность членства Украины в НАТО в ближайшем будущем... Целью Путина является порабощение Украины и уничтожение украинской нации — или путем военной оккупации, или установлением в Киеве лояльного управляемого режима", – пояснил он.

При этом, несмотря на огромные потери, у России хватит ресурсов на ведение войны дольше, чем может позволить себе Украина. Поэтому российская оккупационная армия будет продолжать активные боевые действия в Украине, пока Путин надеется, что сможет достичь своих целей военным путем.

Два сценария развития событий в Украине

Рот отметил, что мир должен подготовиться, по меньшей мере, к двум сценариям развития событий в Украине. Первый из них предполагает, что Путин откажется сесть за стол переговоров, или мирные переговоры быстро провалятся. Тогда, вероятно, США объявят масштабное увеличение военной помощи Украине.

Однако американские запасы оружия уже практически на грани, а Трамп и республиканцы в целом более ориентированы на противостояние с Китаем. Поэтому сейчас трудно предположить, насколько может быть увеличена военная поддержка со стороны США.

"Другой сценарий заключается в том, что Путин будет затягивать переговоры и одновременно активизирует боевые действия. Как долго Украина сможет удерживать фронт без дальнейшей помощи США, неизвестно. В обоих случаях Германии и Европе придется значительно увеличить усилия, чтобы не допустить поражения Украины", – подчеркнул депутат.

Он отметил, что переизбрание Трампа "перевернуло все с ног на голову", но в то же время открыло новые возможности для Украины.

"Сейчас как никогда важна Европа: только с нашей помощью Украина выживет как свободное и демократическое государство. Только мы сможем остановить и сдержать российский империализм", — подчеркнул Михаэль Рот.

Напомним, пока неизвестно, будут ли у США серьезные рычаги влияния на Украину и Россию для прекращения огня и начала мирных переговоров. Главной гарантией мира не может быть "добрая воля" Трампа. Вместо этого необходимо так усилить Украину, чтобы враг просто не решился напасть снова.

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