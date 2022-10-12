Когда возобновят мобильную связь и эфирный сигнал украинских телеканалов на освобожденных территориях

Глава Госспецсвязи рассказал о ситуации с разной связью в Украине во время войны.

Возобновление связи после деоккупации населённого пункта Украины продолжается до 7 дней.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в эфире "1+1" в рамках телемарафона в день 30-летия этой службы.

Он рассказал о ситуации с разной связью в Украине во время войны.

По словам Щиголя, 12 октября операторы возобновили связь в 10 населенных пунктах в Херсонской области, которые уволили за последние две недели.

"Такая же ситуация сейчас на Харьковщине. Как только ВСУ увольняют города, туда заезжают операторы", — сказал Юрий Щиголь.

О присоединении Украины к свободной зоне роуминга Евросоюза сообщила глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен во время ежегодного обращения "О положении Союза" в Европарламенте.

Соответствующее решение она намерена обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев.

Ранее страна-агрессорка потеряла место в Международном союзе электросвязи – одной из древнейших международных организаций в юрисдикции ООН.

Напомним, что Украина получит больше систем противовоздушной обороны от союзников.

Читайте также: