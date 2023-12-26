Когда вступит в силу новый закон о мобилизации 2024 года: нардеп назвал дату

Голосование в первом чтении за новый проект мобилизации может пройти 10-12 января.

В Украине новые правила мобилизации начнут действовать не раньше весны. В то же время голосование в первом чтении пройдет, вероятно, до 12 января.

Об этом со ссылкой на народного депутата Александра Горенюка, пишет журналист Андрей Цаплиенко.

Как отмечается, голосование в первом чтении за новый проект мобилизации может пройти 10-12 января. После чего может начаться предоставление правок в комитете – на это уйдет еще до трех недель.

Что будет происходить дальше

﻿﻿рассмотрение в Раде во втором чтении вместе со всеми правками — конец января.

﻿﻿подпись президента — в случае вето будет третье чтение.

Законопроект вступит в силу через один месяц после его опубликования.

Напомним, что вечером 25 декабря в Верховную Раду Украины внесли новый законопроект №10378 об изменениях в проведении мобилизации и военного учета. Нововведения в проекте вызвали волну негодования в обществе.

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