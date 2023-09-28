Когда ВСУ будут возле оккупированного россиянами Токмака: эксперт сделал важный прогноз

По мнению эксперта, все будет зависеть от того, как будут вести себя российские оккупанты.

Украинские военные продолжают продвижение в треугольнике Новопрокоповка – Вербовое – Очеретоватое. У ВСУ есть все шансы уже в октябре быть возле Токмака на Запорожье.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Стабильная инициатива за Силами обороны Украины, продолжаем продвижение в треугольнике Новопрокоповка – Вербовое – Очеретоватое. Не исключаю, что в ближайшее время будут еще лучшие новости... Они будут говорить о том, что Силы обороны Украины имеют все шансы в октябре уже быть возле Токмака... Все зависит от того, как будут вести себя российские оккупанты, потому что они могут продемонстрировать "жест доброй воли" и бежать из Токмака... Дело в том, что если мы будем обходить Токмак, это займет лишнее время. Кроме этого, это потребует и лишних ресурсов”, – подчеркнул Александр Коваленко.

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По его словам, это все может занять время, когда нам нужно будет уже идти на третью линию обороны в направлении Мелитополя.

“У россиян есть два сценария в этом случае. Если россияне остаются в Токмаке, какой-то гарнизон для обороны, например... то они с одной стороны, там почти все будут суицидники, а с другой – у них всегда будет возможность своевременно оставить город, потому что к югу от Токмака есть трасса 0401. .. эдакий автобан на Мелитополь. И поэтому если будет какая-то угрожающая ситуация оперативного окружения, то они воспользуются этой трассой, чтобы бежать из города... Но все это время, поэтому они могут использовать именно такую тактику затягивания”, – отметил эксперт.

При этом он исключает вариант, когда украинские войска пойдут на лобовой штурм Токмака.

Напомним, что Кремль будет создавать проблемы для Украины даже без активных боевых действий.

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