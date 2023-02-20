Когда ВСУ могут пойти в контрнаступление и что необходимо для его успешности: генерал США ответил

Если удастся разрушить мост через Керченский пролив, то ВСУ смогут изолировать окупантов, говорит Петреус.

Украине для успешного контрнаступления, которое может произойти летом, нужны оперативные поставки вооружения и правильная стратегия.

Об этом заявил генерал, командующий США и коалиции в войнах в Афганистане и Ираке, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус на Мюнхенской конференции по безопасности в разговоре с CNN.

Он выразил надежду, что украинские войска смогут отбросить российские силы уже этим летом, но все зависит от поставок оружия и стратегии. Петреус подчеркнул: чтобы добиться успеха, понадобится успешный общевойсковый подход, когда многочисленные виды боевых подразделений поддерживают друг друга.

"Можно заставить врага потерпеть неудачу и, в идеале, поражение — и это возможно этим летом", — сказал Петреус, добавив, что ВСУ могут по крайней мере перерезать "сухопутный мост" с временно оккупированным Крымом вдоль юго-восточного побережья Украины.

"Если можно отрезать это, то можно начать изоляцию Крыма, уменьшить его значение как центра материально-технической поддержки, а затем можно разделить российские силы. И тогда, если удастся уничтожить мост через Керченский пролив, то действительно изолировать их", - сказал он.

Экс-председатель ЦРУ отметил ту скорость, с которой бойцы ВСУ учатся обращаться с западным оружием. По его словам, они делают это с поразительной скоростью.

"Даже, когда они возвращаются в казарму после очень длинного тренировочного дня, они читают пособия. Они хотят вернуться в бой, вернуться к защите своих семей", — сказал Петреус.

Также читайте Контрнаступление Вооруженных сил: в NYT назвали вероятное направление

Подытоживая, он выразил мнение, что рост потерь среди оккупантов приведет к тому, что в рано или поздно Кремль будет вынужден признать шаткость своего положения на фронте в Украине.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина должна сделать все, чтобы деоккупировать незаконно аннексированный Россией украинский Крым к лету 2023 года.

В свою очередь генерал-лейтенант, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес отмечал, что освободить аннексированный Крым невозможно без высокоточного дальнобойного оружия.

Ранее полковник запаса и военный эксперт Петр Недзельский высказывал мнение, что для возвращения оккупированного Крыма необходимо уничтожить Крымский мост и Черноморский флот.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, вооруженные силы уже весной 2023-го выйдут на побережье Азовского моря. Что больше — к концу лета украинские защитники освободят аннексированный Крым.

Читайте также: