Когда ВСУ освободят Мариуполь, Мелитополь и Крым: анализ американского генерала

По мнению Ходжеса, через два месяца украинские войска смогут перейти на следующую стадию – освобождение Крыма.

Украина может уволить Мариуполь и Мелитополь до января 2023 года, а после этого начнется освобождение Крыма.

Об этом заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес в эфире общенационального телемарафона.

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По его словам, вблизи Херсона у Украины будет возможность использовать Himars и другие дальнобойные ракеты и разрушать логистические цепочки России. Это поможет украинским силам, уже двигающимся в Мариуполь, продвигаться на юг.

"Я думаю, речь идет о 7-8 неделях. Еще два месяца боев и, по моему убеждению, украинские силы дойдут до того состояния, в котором они смогут начать следующую стадию — это освобождение Крыма. И наконец я смотрю на российские силы — их логистика ужасная, солдаты не хотят там быть. Преступное использование солдат, не тренированных и не оборудованных — они не смогут выдержать давление в боях", — подытожил Годжес.

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