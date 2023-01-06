Когда ВСУ полностью освободят Украину от оккупантов: прогноз военного эксперта

Вооруженные силы Украины в 2023 году могут зачистить от оккупантов все украинские территории, захваченные Россией после 24 февраля. Но освобождения Крыма стоит ждать не раньше, чем через год.

Такой прогноз озвучил в эксклюзивном интервью ТСН.ua военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Эксперт считает прогнозы полной деоккупации Украины в 2023 году "очень оптимистичными".

"На мой взгляд, для того, чтобы освобождать каждую локацию, необходим подготовительный период, создание условий для освобождения. Некоторые локации можно освобождать комбинированно. Например, если мы говорим о юге, то можно освобождать Запорожскую область, левобережную Херсонщину и часть юга Донецкой области комбинировано, в одно и то же время, если на это будет достаточно ресурсов", – считает он.

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Как объяснил Коваленко, создание условий для эффективного контрнаступления требует подготовительного периода примерно в 3-4 месяца:

"Именно харьковское контрнаступление это продемонстрировало. В свою очередь, на правобережной Херсонщине формировались условия побега оккупантов фактически с мая".

По его мнению, ВСУ в 2023 году "смогут освободить фактически всю территорию Украины, которую оккупировали в 2022 году".

"Также частично мы сможем освободить территории, которые были оккупированы с 2014 года. Но останутся некоторые территории, которые были оккупированы в 2014 году... В первую очередь мне кажется, что это временно оккупированный полуостров Крым. Его освобождение может начаться в 2023 году, особенно когда выйдем к административному рубежу, но мы полностью сможем освободить полуостров от оккупантов в 2024 году", — прогнозирует эксперт.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов не исключает, что война в Украине может завершиться к лету 2023 года.

"Я надеюсь на это очень сильно", — сказал Буданов, оценивая возможность завершения войны к лету.

Президент Владимир Зеленский считает, что война прекратится в двух случаях – когда Украина одержит победу или когда Россия сама признает поражение.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что война может закончиться с освобождением ВСУ какого-либо крупного города, после чего РФ будет вынуждена уйти с остальных оккупированных территорий.

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