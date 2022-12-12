Когда ВСУ полностью освободят Украину: военный эксперт сообщил о сроках и назвал главное условие

Победа Украины над Россией может состояться и во время правления главы Кремля Владимира Путина.

Об этом рассказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан, передает "Главред".

Выход на границы 1991 года и полная деоккупация Украины состоятся в конце зимы или в начале весны 2023 года. Все это может случиться и при Путине, если страны НАТО возьмут нас в свое сообщество, если мы заключим договора с 30-ю, а, скорее, на то время уже 32-мя странами, и станем 33-й страной Альянса. Как только Украина будет прикрыта зонтиком НАТО, россияне не будут воевать с нами и Альянсом", — отметил Свитан, отвечая на вопрос, когда закончится война в Украине.

По словам эксперта, россияне в этой жизни боятся двух вещей: НАТО и кадыровцев.

"Кадыровцами мы вряд ли будем прикрываться, а вот НАТО - вполне можем. Вообще, чеченцы — это хорошая нация. В Ичкерии свободолюбивый народ, который со временем займет свою нишу на Кавказе, а, возможно, и в Москве — в зависимости от того, как будет развиваться ситуация", – добавил он.

По мнению Свитана, завершить войну с Россией победой Украина сможет и при Путине. В то же время он подчеркнул, что добиться мира можно только с НАТО.

"Другого варианта нет", – отметил он.

Он предоставил сроки завершения войны в Украине.

"Весной 2023 года мы точно закончим войну. Мы выйдем на границы 1991 года и вступим в НАТО. Это движение уже заметно. В ближайшее время мы увидим два направления движения украинских войск — к Азовскому морю и в Луганской области в сторону Счастья. Это то, что будет до нового года. И, скорее всего, к новому году мы уже начнем заходить в Крым", – сказал он.

Также Свитан рассказал о боевом арсенале оккупантов.

Между тем, сообщалось, что Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 13 кораблей.

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