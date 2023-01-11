Когда ВСУ получат западное оружие для контрнаступления: прогноз военного эксперта

Вооруженные силы Украины уже в конце января – в феврале смогут задействовать на фронте новое западное наступательное оружие, в том числе бронетехнику.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"На данный момент украинской армии не хватает брони и артиллерийских средств поражения, артстволов. Основное боевое поражение наносится противнику артиллерией – до 90%. А любое наступление без брони – это самоубийство. Поэтому нам начинают передавать, мы видим в пакетах помощи, увеличивается поставка армейской артиллерии и брони", – рассказал Свитан.

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По его словам, западные страны приняли решение передавать Украине наступательные вооружения – САУ, бронетехнику, которой не хватает ВСУ.

"То, что мы уже слышим – передача боевых машин пехоты Bradley, хорошая американская машина-убийца танков, и немецкого Marder, и французских колесных танков AMX-10RC. Даже Британия уже заявила о передаче тяжелых танков Challenger-2. Поляки нам 10 танков передают Leopard-2, Финляндия заявила о готовности передачи Leopard. По американским Abrams пока вопрос, однако они заходят в Польшу, более 100 машин, для выполнения определенных задач", — отметил военный эксперт.

Как пояснил Свитан, украинская армия находится на этапе накопления средств для выполнения наступательных задач.

"Нам сейчас их передают. Думаю, в ближайшие месяц-два мы их получим. Наши экипажи готовятся принимать их. 2-3 недели для экипажа любой машины такого уровня — достаточное время для того, чтобы он мог выполнять боевые задания. На конец января-февраль мы увидим все это вооружение на линии фронта во время выполнения наступательных задач украинской армии", — прогнозирует он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью британским СМИ сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля.

6 января США объявили о рекордном пакете военной помощи для Украины. В новый пакет военной помощи, кроме БМП Bradley, которые ВСУ получат впервые, войдут самоходные гаубицы, MRAP и другие бронетранспортеры, а также дополнительное оборудование.

Германия присоединится к США в поставках Украине комплексов Patriot. Кроме того, ФРГ передаст Украине около 40 БМП Marder и одну систему ПВО Patriot в первом квартале 2023 года.

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