Когда ВСУ пойдут в контрнаступление и что на него влияет: прогноз экстрасенса

Контрнаступление ВСУ может состояться ближе к концу апреля. Произойдет это тогда, когда Украина получит основную часть вооружения.

Украинская армия может начать контрнаступление в конце апреля. Однако произойдет это, когда наша армия получит основную часть вооружения от партнеров.

Об этом в интервью "Униан" рассказала экстрасенс Людмила Хомутовская.

“Несмотря на то, что сейчас у нас есть противоречивые сведения о том, будет ли контрнаступление, могу сказать, что оно будет. Это будет происходить ближе к концу апреля, потому что мы получим основную часть помощи, которую нам обещали. Пока обстрелов у нас будет меньше, но не думайте, что Россия сядет и будет ждать. Однозначно они будут сопротивляться, будет борьба. Поэтому контрнаступление, в результате которого победит Украина, будет из-за борьбы и больших потерь”, — отметила Хомутовская.

Она также добавила, что наше государство ждут экономические проблемы и скандалы.

Напомним, что западные самолеты, в частности F-16, могут качественно усилить как оборонительные, так и наступательные возможности Украины.

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