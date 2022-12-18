Когда ВСУ пойдут в контрнаступление и на каком направлении – военный эксперт

Вооруженные силы Украины могут показать результаты в начале 2023 года.

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что в ближайшие месяцы на двух участках фронта можно ожидать успешного контрнаступления ВСУ.

Об этом говорилось в эфире телеканала FREEДОМ.

“В ближайшие месяцы я вижу несколько локаций, где действительно возможны успешные продвижения контрнаступательного характера именно Вооруженных сил Украины. По моему мнению, это может быть Луганский плацдарм или Запорожский плацдарм. Не исключаю даже левобережную часть Херсонской области. Это именно зимний период — конец декабря 2022 года и примерно I квартал 2023-го, даже скажу так — до половины марта будет такая благоприятная обстановка по продвижению именно на таких направлениях», — сказал Коваленко.

Он также подчеркнул, что срок зависит от того, насколько оперирует этими возможностями Генеральный штаб ВСУ.

“Поскольку он владеет большей информацией и больше моментов, которые должны максимально способствовать контрнаступлению, он знает больше информации об этих моментах. Но предварительно, скажем так, благоприятно условия складываются именно так, особенно в Луганской области”, — сказал Коваленко.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский считает, что Россия готовится к реваншу и может осуществить наступление зимой-весной 2023 года, использовав направление Беларуси.

В ВСУ заявил, что Украина готовится к наступлению России на северную границу Украины и новому нападению на Киев.

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