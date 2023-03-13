Когда ВСУ пойдут в контрнаступление и от чего зависит его масштабность: объяснение эксперта

Контрнаступление войск Украины может начаться с середины апреля.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ.

"Очевидно, что в районе Бахмута ежесуточно враг теряет огромное количество личного состава убитыми и ранеными. Поэтому чем больше врага украинские Силы обороны смогут уничтожить, тем эффективнее и масштабнее будет украинское контрнаступление ближе к середине апреля. А в том, что он будет, я не нет никаких сомнений”, — заявил эксперт.

По его мнению, это будет благоприятное время с точки зрения погодных условий. Кроме того, подобные прогнозы давал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов, заявлявший, что в период с середины апреля до конца мая Украина и весь мир ожидает достаточно серьезных технических уровней изменения на российско-украинском фронте.

Однако, как считает Селезнев, наступление оккупантов "завяз на корне". Россияне не учитывают свои существенные потери и не прекращают попыток атаковать по всей линии фронта.

"Совершенно очевидно, что путинское наступление завязло на корню и никаких вариантов его результативного продвижения нет и не будет, соответственно, я могу ставить только на украинское контрнаступление. Это очевидно”, — сказал Селезнев.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на днях заявлял, что Украина может начать контрнаступление в течение следующих двух месяцев. Впрочем, ВСУ для этого необходимы ракеты большей дальности.

По мнению Михаила Подоляка, ключевые события в войне должны произойти уже в 2023 году. Однако это должно быть неожиданностью для врага, поэтому сегодня важно меньше говорить о предстоящем контрнаступлении ВСУ, чтобы минимизировать риски.

Читайте также: