Когда ВСУ смогут отбросить авиацию РФ от линии фронта и прекратить ее "бомбовый террор": ответ эксперта

Когда в Украине будут F-16 с ракетами AMRAAM, ЗCУ отбросят авиацию врага на примерно 140 км от линии столкновения.

Вооруженные силы Украины смогут отбросить авиацию РФ от линии фронта и прекратить ее "бомбовый террор", когда получат самолеты F-16.

Об этом сказал военный эксперт Павел Нарожный в эфире телемарафона 21 октября.

"Мой прогноз, что мы получим F-16 в конце февраля-начале марта. Как это изменит ситуацию. У F-16 роль в первую очередь истребителя. То есть его задача – это отбросить максимально далеко авиацию противника. Сейчас враг активно использует (мы видим). огромное количество сообщений в Херсонской области, на Донетчине) свои бомбардировщики, с которых они сбрасывают КАБы, управляемые авиационные бомбы.К сожалению, это очень серьезное оружие и как-то мы пока помешать ему не можем. "Мы за последние 10 дней сбили пять Су-25, довольно серьезная цифра, но все равно у врага они есть, все равно они эту авиацию будут использовать", — говорит эксперт.

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По словам Нарожного, когда в Украине будут F-16 с уже законтрактованными ракетами AMRAAM, это означает, что ВСУ отбросят авиацию врага на примерно 140 километров от линии столкновения. Другими словами, оккупанты не смогут использовать КАБы, у которых максимальная теоретическая дальность 70 километров, это во-первых. Во-вторых, F-16 – это многоцелевой самолет, он не только истребитель, он не только против самолетов работает.

"Мы так же сможем использовать бомбы JDAM – те же управляемые бомбы... Мы сможем использовать противокорабельные ракеты с пуском с самолета. То есть у нас откроются другие возможности, но, к сожалению, это будет уже более реалистично уже весной, примерно в марте", – резюмировал эксперт.

Напомним, в Соединенных Штатах ожидают, что первые истребители F-16 поступят в Украину уже весной. Такое мнение высказал на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин.

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