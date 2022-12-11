Когда ВСУ возобновят активное контрнаступление: Резников рассказал об условиях

Уменьшение активности происходит через погодные условия.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Силы обороны возобновят активные контрнаступательные действия, когда почва замерзнет и станет более жесткой для более легкого прохода техники.
Об этом Резников сказал во время пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе.
По его словам, именно погодные условия – переход от сухой осени к еще не морозной зиме – мешают двигаться колесной технике.
Поэтому, когда сырая почва замерзнет, ВСУ будут продолжать контратаки, кампанию по освобождению наших территорий.
"Я думаю, что это уменьшение активности имеет место из-за погодных условий. Но украинские Вооруженные силы не думают остановятся", – отметил Резников.
Министр также подчеркнул, что план Украины "очень простой – это освобождение всех временно оккупированных территорий Украины до состояния на 1991 год, когда были международно признаны границы Украины".
Россияне, которые воюют с гражданским населением, чтобы склонить украинские власти к переговорам на своих условиях, не добьются успеха.
"Эта война – это война ресурсов, и эти ресурсы также у них уменьшаются", — сказал министр.
Тем временем, в Украине в ближайшее время ожидаются осадки, туман и прохладная температура воздуха на западе и тепла — на юге.
Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Отметим, что враг готовится к сдаче территорий на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Притула. Так происходит из-за плохой логистики захватчикам трудно удерживать левобережье Херсонщины.
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