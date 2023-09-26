Когда ВСУ выйдут к Азовому морю и как это повлияет на деоккупацию Крыма: прогноз эксперта

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан ожидает, что Силы обороны смогут выйти к Азовскому морю до конца 2023 года.

Об этом военный рассказал в интервью Главреду.

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Он подчеркнул, что для этого Украина не нуждается в ракете большой дальности или авиации.

Авиации до сих пор у нас точно не будет. Ракеты большой дальности предназначены в основном для работы по Крыму. А те ракеты, которые нам нужны для выхода на Азовское побережье, у нас уже есть – передача Storm Shadow и SCALP помогла в этом смысле. Нам также нужны ракеты малой дальности и неуправляемые реактивные снаряды, например М26 для HIMARS – эти снаряды нужны для работы HIMARS в режиме РСЗО по ближним рубежам", — отметил он.

Свитан добавил, что от погоды зависит, куда Силы обороны смогут дойти на юге.

"Если будет возможность выйти южнее Токмака, Волновахи и Черниговки, то есть южнее железной дороги, там начнутся приазовские пески, а, соответственно, погода не так сильно будет на нас влиять. Мокрый песок – это хорошая поверхность для движения гусеничной техники. Траки себя хорошо показывают именно на влажном песке. Поэтому мы будем двигаться без проблем", — сказал эксперт и подчеркнул, что "нужно к дождям выйти южнее железной дороги".

"Окно возможностей еще есть, около месяца. Мы можем этот вопрос решить. А дальше, до конца года, мы можем дойти до Азовского побережья и выполнить основную стратегическую задачу – перерезать сухопутный коридор в Крым", — подытожил Свитан.

Напомним, в этом же интервью Свитан спрогнозировал, когда ВСУ зайдут в Крым.

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