Когда захлебнется наступление России: полковник СБУ оценил ситуацию

Россия уже несколько месяцев производит активные наступательные действия на фронте. Контрудар Украины в Курской области может оттянуть силы РФ с восточных и южных участков фронта, однако, когда это произойдет и насколько повлияет на ход боевых действий, неизвестно.

Сколько ресурсов у россиян, чтобы продолжать наступление, оценил народный депутат от фракции "Голос", полковник СБУ Роман Костенко в интервью "Украинской правде".

"Это будет зависеть от того, какие у нас будут ресурсы. Понимаете, нам дают ресурсы каждый месяц, каждую неделю. Мы сейчас на большой процент зависим от наших партнеров, от боеприпасов. Мы определенное количество своего производим, но этого недостаточно", – отметил Костенко.

По его мнению, если партнеры обеспечат потребности украинской армии хотя бы на 50%, ВСУ постепенно будут сбивать наступательный потенциал российских оккупационных войск.

"На сколько этого хватит – сложно сказать. Будет зависеть от того, какой интенсивности боевые действия будут идти", – заметил нардеп.

Он подчеркнул, что прогнозы некоторых экспертов, что у Украины и РФ есть время до ноября для получения каких-либо оперативных успехов, – это лишь предположение, связанное с датой выборов президента в США.

"Никто не знает, как это [выборы в США – ред.] обернется для нас. Возможно, все так и продолжится. Возможно, там действительно будут пытаться нас сдержать и посадить за стол переговоров. Никто этого сейчас не знает. Этого не знает Путин, этого не знает Зеленский, этого не знают даже те кандидаты, которые сейчас собираются баллотироваться в Соединенных Штатах. Во-первых, они не знают, выиграют ли они", – подчеркнул полковник СБУ.

Роман Костенко добавил, что Дональд Трамп и Камала Харрис также не знают, как может реализоваться их решение и как на него отреагируют Пекин и Москва.

Напомним, Роман Костенко ответил, какова цель операции в Курской области. Нардеп предположил, что у Украины могут быть планы и дальше Курска.

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