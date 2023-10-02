Когда закончится война и какие главные предпосылки освобождения востока – неожиданные прогнозы от Грабского

От того, как будет освобожден юг, будет зависеть дальнейшее ход событий освобождения наших территорий на востоке.

В случае развала южного фронта РФ создадутся предпосылки для дальнейшего освобождения Вооруженными силами Украины именно восточных территорий. Если нам не удастся продвинуться к направлению Токмак-Верхний Токмак, надо понимать, что автоматически война будет продолжаться по меньшей мере до конца 2025 года.

Об этом в эфире Совета в рамках телемарафона заявил военный эксперт Сергей Грабский.

“На Мелитопольском направлении ситуация остается очень сложной. И мы, и кафиры прекрасно осознаем важность этого направления для дальнейшего протекания войны. Поэтому об этом нужно говорить совершенно открыто, ведь в случае развала южного фронта РФ, создадутся предпосылки для нашего дальнейшего освобождения именно восточных территорий”, — отметил эксперт.

Когда ВСУ уволят Крым?

"Перед тем мы освобождаем Крым и это фактически будет означать конец российской оккупации на юге Украины", — добавил он.

"Поэтому противник отчаянно пытается сдержать продвижение Сил обороны Украины, потому что прекрасно понимает: если мы выходим на направление Токмак-Верхний Токмак, то мы фактически перерезаем основную железнодорожную магистраль, на которой базируется вся логистика противника на южном направлении", — сказал Грабский.

"Дело освобождения Крыма, дело освобождения наших южных территорий будет исключительно делом времени", — уверен эксперт.

Когда кончится война?

"Если же нам не удастся продвинуться к участку, надо понимать, что автоматически война будет продолжаться по меньшей мере до конца 2025 года", — говорит Грабский.

“Если брать те темпы, с которыми мы сейчас продвигаемся, в том количестве и качестве, в котором мы сейчас ведем борьбу и способности противника нарастить свою силу, то речь идет о предкампании. То есть, надо понимать, что освобождение Украины будет определяться следующим алгоритмом — сначала юг, потом восток», — акцентировал он.

От чего зависит освобождение востока?

"Потому что без освобождения юга, без гарантирования освобождения Крыма и создания предпосылок для усиления нашего экономического фронта – а его мы можем усилить исключительно за счет юга – говорить об освобождении востока, где противник имеет мощные линии обороны, нет смысла", – отметил эксперт.

“Поэтому от того, как будет освобожден юг, будет зависеть дальнейшее ход событий освобождения наших территорий на востоке. Ведь по самым оптимистичным сценариям, в случае невыполнения задач этой наступательной операции в этом году, она автоматически переносится на следующий год”, — сказал он.

“И это автоматически отдаляет перспективу освобождения востока Украины, по меньшей мере, до конца 2025 года. Самый оптимистичный сценарий, который у нас есть, это освобождение восточных территорий в 2025 году, не раньше, и только если мы говорим о том, что эта операция завершится на тех позициях, на которых мы сейчас наблюдаем боевые действия», — продолжил Грабский.

“Тогда нам нужно будет готовиться – а мы, в принципе, готовимся к этому – к затяжной битве на истощение против нашего врага. Именно поэтому сегодня мы видим, насколько важно это южное направление для обеих воюющих сторон», — резюмировал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Неожиданные прогнозы от Грабского: когда закончится война ее главные предпосылки?

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