Когда закончится война и какова будет ее цена: Арестович – о новом наступлении РФ и мобилизации

По мнению Арестовича, РФ бросит свои резервы в Донецкую и Луганскую области, возможно немного – в Харьковскую область, немного – Запорожскую.
Советник офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, когда закончится война в Украине, исходя из текущей ситуации на фронте.
Об этом он сказал в интервью журналистке Олесе Бацман.
"Главная интрига — как они используют 150-200 тыс. мобилизованных, которые они накопили. Где — преимущественно Донецкая и Луганская области, возможно немного — Харьковская область, немного — Запорожская область, в том месте, где она граничит с Донецкой. Таким образом оккупанты хотят обеспечить фланги. Если ты хочешь наступать, тебе нужно прикрыться со стороны. Если они все эти 200 тысяч привлекут в Украину и бросят в бой, нам мягко говоря станет невесело", – говорит Арестович.
В таком случае ВСУ будут "сидеть" в обороне не менее двух месяцев, отмечает он. По словам советника ОП, сейчас на территории Украины насчитывается 210 тыс. оккупационных войск.
"Мы их безусловно разгромим. Но есть два вопроса: цена и сроки. Цена для нас будет страшной. Прежде чем убить и ранить эти 200 тыс., мы сами потеряем где-то 20 тысяч. Сроки – 2-3 месяца, исходя из темпов, как мы их уничтожали: следующий вопрос – сумеют ли они собрать еще новые 200 тысяч, а также вооружить их. Они планируют это сделать, пока будут умирать на фронте предыдущие 200 тысяч. Если их не соберут, тогда возникнет пауза, которую мы можем использовать для наступления", – отметил советник Офиса президента.
По мнению Арестовича, главный вопрос – сколько таких циклов сможет позволить себе Россия, собирая по 150-200 тысяч мобилизованных.
Новое наступление РФ: что известно
Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что оккупанты могут бросить все, что имеют для попытки нового наступления.
По словам военного эксперта Олега Жданова, наиболее вероятно, что россияне продолжат бросать все силы для захвата Донецкой области.
По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, сейчас РФ формирует резервы, чтобы проводить наступление на определенных направлениях где-то в начале весны. По словам Мусиенко, Россия может готовить одновременное наступление по нескольким направлениям. В частности – с востока и севера Украины.
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин предупреждал, что в 2023 году россияне могут пойти в новое наступление и рассматривают для этого три сценария.
Военный эксперт Павел Нарожный обратил внимание, что россияне могут атаковать Сумскую область. Им это будет очень удобно сделать из Курска.
По информации британской разведки, РФ готовит отчаянное наступление в течение следующих нескольких недель.
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