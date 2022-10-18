Когда закончится война: Кирилл Буданов дал прогноз на следующий год

В конце весны 2023 года война России против Украины должна закончиться. Завершением следует считать выход ВСУ на границы 1991 года.

Такое мнение высказал в интервью Obozrevatel руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов.

На вопрос о сроках завершения войны Буданов ответил прогнозом на следующий 2023 год.

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", — сказал он.

Под "завершением" Буданов имел в виду выход на границы 1991 года.

"Для начала выйдем на эти границы", — сказал руководитель главного управления разведки.

О дополнительных планах Кирилл Буданов рассказал о дальнейших репарациях, которые должна выплачивать Москва.

"По завершении войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию… есть там много очень шагов", — сказал Буданов.

Деокупация Украины: актуальная ситуация

В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики приступили к процессу эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что кафиры на правом берегу Херсонщины сильно паникуют из-за движения Вооруженных сил Украины.

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