Когда закончится война: Кирилл Буданов дал прогноз на следующий год

Начало 2023-го, по словам руководителя главного управления разведки МО, должно стать решающим.
В конце весны 2023 года война России против Украины должна закончиться. Завершением следует считать выход ВСУ на границы 1991 года.
Такое мнение высказал в интервью Obozrevatel руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов.
На вопрос о сроках завершения войны Буданов ответил прогнозом на следующий 2023 год.
"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", — сказал он.
Под "завершением" Буданов имел в виду выход на границы 1991 года.
"Для начала выйдем на эти границы", — сказал руководитель главного управления разведки.
О дополнительных планах Кирилл Буданов рассказал о дальнейших репарациях, которые должна выплачивать Москва.
"По завершении войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию… есть там много очень шагов", — сказал Буданов.
Деокупация Украины: актуальная ситуация
В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики приступили к процессу эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.
Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что кафиры на правом берегу Херсонщины сильно паникуют из-за движения Вооруженных сил Украины.
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