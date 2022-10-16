Когда закончится война: Пионтковский назвал два вероятных периода и ключевой город

Если ВСУ успеют взять Херсон к зиме, Новый год будем праздновать в мирной Украине, говорит публицист.

Российский публицист Андрей Пионтковский, ранее заявивший, что распад Российской Федерации уже начался, назвал два вероятных периода, когда может закончиться война в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Алесе Боцман.

По словам Пиотковского, будем ли праздновать Новый год в мирной Украине, зависит от города Херсон.

"Если успеем взять Херсон – в мирной Украине. Если не успеем до сезонной неизбежной паузы, то – весной следующего года. То есть все сейчас зависит от Херсона. И это не только большой военный, но и психологический успех. С военной точки зрения, россиянам стоит срочно выводить оттуда войска. Эвакуировать фактически из окружения", – сказал он.

Пиотковский добавил: "Я думаю, шансы, что это произойдет в ближайшие 2-3 недели, до осенне-зимней паузы, растут каждый день. И это очень обострит эту элитную борьбу, людей с оружием, которые обвиняют друг друга. А потом, давайте вспомним об этих "мобиках": у них нет ни ботинок, ни фуфаек, ни оружия, но у них есть телефоны, где они читают все телеграмм-каналы, и они видят, что генералы, президент воюют друг с другом в Москве и думают, куда же нас посылают насмерть. И мотивации ноль. И на фоне того, что власть слабеет на фоне разборок в Кремле, и внутри самого бункера, подумают, куда направить свои автоматы".

Война России против Украины

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Все началось с продолжительного наращивания российских войск с ноября 2021 года вдоль границы Украины с РФ и Белоруссией.

Российские войска вторглись в Украину вблизи Киева, Харькова, Херсона, Чернигова, Сум. В то же время, началось наступление в Донецкой и Луганской областях и ракетные обстрелы всей территории страны.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная против Украины война вышла для России на стадию "стратегического цугцванга".

Командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук рассказал о деморализации подразделений врага на юге и о растущих потерях противника.

"Соотношение потерь примерно 1 к 6,5. По его словам – критическая граница соотношения потерь – 1 к 8, после которой армия противника будет психологически "сыпаться", – процитировала Ковальчука заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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