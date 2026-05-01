Когда закончится война: Подоляк назвал ключевые условия для поражения России

Оккупанты уже не успевают восполнять свои потери на фронте, что угрожает РФ тотальной мобилизацией и, как следствие, бунтами внутри России.

Война в Украине завершится, когда ресурсность России достигнет критического предела. Для этого нужно уничтожить не менее половины нефтяной инфраструктуры РФ и увеличить потери врага на фронте до такого уровня, чтобы спровоцировать тотальную мобилизацию и бунты.

Об этом рассказал советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE.

Первым и важнейшим шагом является разрушение экономической базы врага, в том числе нефтяной отрасли. По словам Подоляка, Украина активно работает в этом направлении, нанося дальнобойные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), и таких атак будет становиться все больше.

Для России не будет иметь значения мировая цена на нефть, даже если она составит более 100 долларов за баррель, ведь ключевая проблема заключается в физической невозможности экспортировать сырье.

«Если у России будет 100 долларов за баррель, то по их подсчетам, дополнительно в бюджет они получат 58 миллиардов долларов. Но вопрос в том, что они смогут отгрузить? Если не смогут, то России не поможет даже цена в тысячу за баррель», — подчеркивает советник руководителя ОП.

Чтобы добиться максимального эффекта, нужно уничтожить более 50% системы транспортировки российской нефти. В настоящее время, как отметил Подоляк, уничтожено около 20-25%. Работа ведется комплексно: параллельно с логистически транспортной системой, нефтяными портами и перевалками, украинские силы уничтожают и российские системы противоракетной обороны. Именно эти объекты генерируют деньги, которые Кремль напрямую тратит на войну.

Дефицит живой силы и страх бунтов

Вторая, не менее важная составляющая поражения РФ — это критические потери российской армии на фронте. Россия воюет исключительно «живой силой», поэтому истощение человеческого ресурса является роковым для оккупантов.

Подоляк рассказал о математике потерь врага. Украинские силы имели целью уничтожать около 35 тысяч окупантов ежемесячно. Приблизительно столько же Россия набирала в рамках рекрутинга и скрытой мобилизации, чтобы выходить в ноль. Однако ситуация для Москвы начала ухудшаться.

«В январе и феврале они не добрали 15-16 тысяч. То есть, они уже выходят в дефицит живой силы», — подчеркнул советник руководителя ОП.

Если этот дефицит будет хроническим, Кремлю придется объявлять тотальную мобилизацию. Но на фоне внутренней ситуации в России такой шаг крайне опасен для власти.

По словам Подоляка, учитывая психотип Владимира Путина сложно представить, что российский диктатор будет готов воевать еще и с собственным народом и подавлять массовые бунты.

Россия боится бунта — последние новости

Напомним, в Москве перед 9 мая готовятся более жесткие ограничения связи, сообщает российская служба BBC. СМИ отмечает, что 5, 7 и 9 мая в столице России могут ограничивать мобильную связь, SMS и работу так называемых «белых списков».

Издание ссылается на источники, близкие к Ростелекому и одному из операторов. Что именно означают «белые списки», BBC не уточняет.

Также, аналитики Института изучения войны сообщили о росте общественного недовольства деятельностью президента РФ Владимира Путина на фоне военных поражений, увеличении потерь на фронте и усилении репрессий внутри страны.

