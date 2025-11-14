Когда закончится война: Портников назвал условие, при котором возможны переговоры с Путиным

Война России с Украиной / © ТСН.ua

Известный публицист дал неутешительный прогноз по поводу сроков войны и назвал единственный фактор, способный ее остановить.

Об этом Виталий Портников сказал в эфире программы «Центр Европы» на Slawa TV.

По мнению журналиста, ожидать окончания войны России против Украины в обозримом будущем не стоит.

Портников подчеркнул, что никакие потери не заставят Кремль отказаться от своих целей.

«Никакое количество жертв не принудит Россию к прекращению военных действий. И никакая потеря в инфраструктуре не принудит Россию к прекращению военных действий. Потому что на карту поставлено нечто гораздо большее, чем жизнь российского населения и инфраструктура провинциальных пограничных городов», — подчеркнул он.

Публицист объяснил, что этой высокой ставкой является сохранение империи как пространства.

«И за это Россия готова заплатить любой ценой и воевать столько, сколько потребуется для того, чтобы Украина исчезла с политической карты мира и превратилась в ее часть», — считает Портников.

Отвечая на вопрос, что делать в такой ситуации, журналист указал на единственный реальный путь к прекращению боевых действий экономический.

«Тогда возникает вопрос, а что делать? Экономически обессиливать. Можно не жалеть людей, можно плевать на собственные города, но нельзя воевать без денег и железа. Единственным реальным шансом завершить эту войну в 20-30-х годах этого столетия экономическое истощение России», — заявил он.

Что будет с мирными переговорами

По мнению Портникова, именно от экономического положения РФ зависит будущее любых дипломатических процессов.

«И если это экономическое истощение наступает, то мы с вами увидим мирные переговоры Дональда Трампа с Путиным. Если это экономическое истощение не наступает, Путин будет пренебрегать какими-либо санкциями со стороны Соединенных Штатов и любыми желаниями американского президента», — отметил эксперт.

В то же время он выразил полный скепсис по поводу прямых переговоров между Киевом и Москвой.

«Об украинско-российском диалоге я даже не говорю, потому что никакой платформы для этого диалога в XXI веке я уже не вижу», — подытожил журналист.

Напомним, на фоне медленного, но продолжительного наступления РФ все меньше ожиданий относительно быстрого заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Reuters отмечает, что обе стороны фактически готовят общество и экономику к возможным годам затяжной войны.

В Украине уже работают сотни оружейных компаний, а производство беспилотников в этом году может достичь миллионов единиц. Аналитики добавляют, что затяжной характер боевых действий формирует восприятие службы как «билет в один конец», ведь командиры неохотно увольняют опытных бойцов даже после многолетней службы.