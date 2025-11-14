- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда закончится война: Портников назвал условие, при котором возможны переговоры с Путиным
Россию не остановят ни огромные жертвы, ни разрушения, поскольку на кону стоит сохранность империи.
Известный публицист дал неутешительный прогноз по поводу сроков войны и назвал единственный фактор, способный ее остановить.
Об этом Виталий Портников сказал в эфире программы «Центр Европы» на Slawa TV.
По мнению журналиста, ожидать окончания войны России против Украины в обозримом будущем не стоит.
Портников подчеркнул, что никакие потери не заставят Кремль отказаться от своих целей.
«Никакое количество жертв не принудит Россию к прекращению военных действий. И никакая потеря в инфраструктуре не принудит Россию к прекращению военных действий. Потому что на карту поставлено нечто гораздо большее, чем жизнь российского населения и инфраструктура провинциальных пограничных городов», — подчеркнул он.
Публицист объяснил, что этой высокой ставкой является сохранение империи как пространства.
«И за это Россия готова заплатить любой ценой и воевать столько, сколько потребуется для того, чтобы Украина исчезла с политической карты мира и превратилась в ее часть», — считает Портников.
Отвечая на вопрос, что делать в такой ситуации, журналист указал на единственный реальный путь к прекращению боевых действий экономический.
«Тогда возникает вопрос, а что делать? Экономически обессиливать. Можно не жалеть людей, можно плевать на собственные города, но нельзя воевать без денег и железа. Единственным реальным шансом завершить эту войну в 20-30-х годах этого столетия экономическое истощение России», — заявил он.
Что будет с мирными переговорами
По мнению Портникова, именно от экономического положения РФ зависит будущее любых дипломатических процессов.
«И если это экономическое истощение наступает, то мы с вами увидим мирные переговоры Дональда Трампа с Путиным. Если это экономическое истощение не наступает, Путин будет пренебрегать какими-либо санкциями со стороны Соединенных Штатов и любыми желаниями американского президента», — отметил эксперт.
В то же время он выразил полный скепсис по поводу прямых переговоров между Киевом и Москвой.
«Об украинско-российском диалоге я даже не говорю, потому что никакой платформы для этого диалога в XXI веке я уже не вижу», — подытожил журналист.
Напомним, на фоне медленного, но продолжительного наступления РФ все меньше ожиданий относительно быстрого заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Reuters отмечает, что обе стороны фактически готовят общество и экономику к возможным годам затяжной войны.
В Украине уже работают сотни оружейных компаний, а производство беспилотников в этом году может достичь миллионов единиц. Аналитики добавляют, что затяжной характер боевых действий формирует восприятие службы как «билет в один конец», ведь командиры неохотно увольняют опытных бойцов даже после многолетней службы.