Когда закончится война РФ против Украины: экс-министр и военный ВСУ назвал вероятный год

Народный артист Украины, ведущий актер столичного Театра имени Ивана Франко и дважды министр культуры Евгений Нищук, который с первых дней вторжения России воюет в рядах ВСУ, дал свою оценку срокам окончания войны. По его мнению, она не закончится раньше весны 2025 года.

Таков прогноз Евгений Нищук озвучил в интервью OBOZ.UA.

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"Очень чувствуется усталость от двухлетней войны. Меня сейчас переводят из-за определенных обстоятельств в Киевскую область, ближе к дому. Очень нужна ротация – не на 10, не на 20 дней. И это я только по себе говорю, а по другим – ситуация такая же. Но борьба продолжается. Она сейчас как раз в такой фазе переломной. Да, мы очень зависимы от субъективных и объективных партнерских ситуаций на Западе. Но сохраняем дух силы и стремление победы. Он не угасает, потому что есть" во имя тех, кого мы любим, во имя тех, кого мы помним и чтим", — сказал военный.

Бывший министр культуры и воин ВСУ Евгений Нищук. ФОТО: Евгений Нищук/Фейсбук

Он призвал украинцев готовиться к продолжительной войне.

"Нужно готовиться очень планово к длительной борьбе. Сколько еще будет идти война? Я не военный аналитик или эксперт. Но думаю, что нас захватит и 2025 год частично, по крайней мере, весна", — предполагает Нищук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News рассказал, когда закончится война в Украине.

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