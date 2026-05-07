Когда закончится война в Украине: дипломат назвал три сценария и главное условие остановки агрессии РФ

У Украины есть реальный шанс выйти из полномасштабной войны, однако этот путь зависит от ряда критических факторов.

Об этом рассказал дипломат и чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015–2019) Валерий Чалый в интервью «24 каналу»

По словам дипломата, ситуация динамичная, и хотя точной даты завершения боевых действий никто не назовет, существуют три основных сценария: от оптимистического до тревожного.

Оптимистический сценарий: давление на Росатом и оборона Европы

Оптимистический вариант развития событий полностью зависит от активности международных партнеров. Чалый отмечает, что Европа должна перестать сомневаться и начать вкладывать ресурсы в собственную оборону, параллельно наращивая военную помощь Киеву. Отдельным пунктом стоит санкционное давление. Дипломат критически отозвался о 20-м пакете санкций ЕС, назвав его недостаточным.

«Давление должно усиливаться. В этом я вижу возможность выхода из полномасштабной войны. Это не будет окончательным прекращением конфликта с Россией. Некоторые вопросы придется отложить на будущее. Но суверенитет будет сохранен. Я не верю, что какое-то соглашение сейчас приведет нас к границам 1991 года. Это будет сложно, пока Россия будет цельной. А дальше увидим», – поделился Чалый.

Пессимистический прогноз: риск потери территорий

Худший сценарий может стать реальностью, если американская сторона прекратит продажу оружия Украине, а европейские страны проявят нерешительность. В этом случае Россия использует момент для усиления мобилизации.

Дипломат предупреждает, что в таких условиях агрессор сможет захватить еще больше украинских территорий. Впрочем, Чалый отметил, что сейчас такая тенденция не прослеживается, хотя еще несколько лет назад этот вариант выглядел более реалистичным.

Промежуточный сценарий: два года стагнации

Основным вариантом дипломат считает промежуточный сценарий — продолжение войны в том темпе и формате, который мы видим сегодня.

«Сценарий, что Украина исчезнет, я вообще не рассматриваю. Пока это основной вариант на последующие 1–2 года. Его можно сломать», — считает дипломат.

Чалый подчеркнул, что препятствием быстрому завершению войны стоят диаметрально противоположные позиции сторон: Киев требует мира на нынешней линии столкновения, тогда как Кремль посягает на весь Донбасс. Ситуацию усложняет и международная обстановка: несмотря на заявления Дональда Трампа о желании закончить войну, из-за начала военной операции в Иране все переговоры поставлены на паузу.

Напомним, Украина неоднократно заявляла, что поддерживает только реальное и безусловное прекращение огня, а не краткосрочные перемирия, которые Россия предлагает во время праздничных дат. Президент Владимир Зеленский сообщал, что после начала режима тишины, предложенного Украиной от 6 мая, Россия уже тысячи раз нарушила договоренности.

В МИД Украины и Верховной Раде также отмечали, что инициатива Кремля по «перемирию» на 8–9 мая связана, прежде всего, с желанием безопасно провести парад в Москве. Ранее Россия уже объявляла короткие режимы прекращения огня в праздники, однако, по данным украинской стороны, они не соблюдали.

Также накануне главком Александр Сырский сообщил, что в апреле количество попыток наступления со стороны россиян заметно возросло. Он добавил, что с 27 апреля российские войска провели 83 атаки на Константиновском направлении.

