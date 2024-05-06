Когда закончится война в Украине и начнется другая: прогнозы военных и политиков

Эксперты делают осторожные прогнозы: некоторые говорят, что война будет продолжаться еще несколько лет, а кто-то уверяет, что активные боевые действия с нами еще на десятилетие.

Россия постепенно прогрессирует на поле боя, но война вряд ли закончится в ближайшее время. Многие эксперты делают прогнозы о том, когда в Украине закончится война. Оценки очень отличаются: от 2 лет до десятилетий. В то же время, в НАТО уже публично заявляют о возможности масштабирования вооруженной агрессии России против Украины – к вооруженной агрессии России против Альянса.

ТСН.ua собрал последние заявления о том, когда закончится война в Украине.

Громкое заявление заместителя Буданова

Украина не может выиграть у России только на поле боя, поэтому война, скорее всего, закончится переговорами с Москвой.

Об этом в интервью The Economist высказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он отметил, что даже вытеснение российских войск на границы 1991 года не заставит Кремль закончить войну.

Представитель ГУР заявил, что в настоящее время обе стороны пытаются занять "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами, но они начнутся не раньше второй половины 2025 года.

Скибицкий заявил, что к тому времени Кремль столкнется с серьезными "встречными ветрами". Россия значительно нарастила военное производство, но уже к 2026 году выйдет на плато из-за нехватки материалов и инженеров.

О возможных переговорах заявил и глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина может начать переговоры с Россией после того, как по итогам мирного саммита в Швейцарии сформируют коалицию стран, разделяющих одни и те же принципы и подходы.

Кулеба отметил, что с 2014 года, когда Россия начала свою агрессию в Украине, Киев провел более 200 раундов переговоров с Москвой, которые ни к чему не привели и в итоге закончились полномасштабной войной.

"Поэтому мы знаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете гарантировать, что она будет действовать добросовестно. Есть только два способа привести Россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый – это успех на поле боя, а второй – создание коалиции стран, разделяющих одни и те же принципы и подходы", — сказал Кулеба.

Украинцы более двух лет живут под обстрелами россиян / Фото: Associated Press

Что говорят на Западе

Война России против Украины может не просто не закончиться – она может масштабироваться.

Запад с 2014 года пытается избежать эскалации до уровня "Россия — НАТО". Больше всего к этому приложилось само государство-агрессорка, угрожая Западу то "болезненными мерами", то "глобальной катастрофой" и "уничтожением", а то и откровенно — применением ядерного оружия.

Как неоднократно писали западные СМИ и заявляли эксперты, трудности с принятием решений о поставке оружия Украине – следствие этого. Но к концу прошлого года все чаще стали звучать заявления о том, что угроза растет, и нужно готовиться.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что НАТО планирует выделить Украине еще 100 миллиардов долларов военной помощи.

По словам министра, в Европе перспектива мира кажется все более отдаленной.

"Помимо того, что НАТО стремится более тесно, чем к этому, координировать поставки оружия в Украину и подготовку украинских военных, сейчас Альянс хочет влить в войну еще 100 млрд долларов", — сказал Сиярто.

"В этой войне нет победителей и не может быть победителей, в этой войне есть только проигравшие. Венгрия не хочет участвовать в операции НАТО по снабжению оружием и обучению военных, правительство не желает содействовать этому форинтами налогоплательщиков", — добавил министр.

В то же время он добавил, что страны-члены рассмотрели предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в первом чтении.

"Эти 100 млрд долларов должны быть собраны за пять лет, а это значит, что НАТО рассчитывает, что война продлится еще не менее пяти лет. Нам известно, что каждый день войны несет с собой риск дальнейшего распространения военных действий во времени и географии", — считает Сиярто.

Вот еще несколько авторитетных оценок конца 2023-начала 2024 года:

американский CNN, ссылаясь на источники, осведомленные с данными разведок США и других стран Запада, предположил – война в Украине продлится от 2 до 5 лет

британский генерал в отставке, заместитель главкома войск НАТО в Европе (2011–2014) Ричард Ширрефф сказал так: "Я предполагаю, что 2024-й будет годом продолжения российских наступлений, наращивания сил Украины. И должны молиться, что это сможет создать Украине условия для достижение успеха в военном поражении России примерно в 2025 году"

в отчете Global Risks Report 2024, опубликованном в рамках саммита Всемирного экономического форума в Давосе, говорится: "В течение следующих двух лет война в Украине может периодически чередоваться между эскалацией и заморозкой"

Что говорят в разведке США

Одним из факторов, изменивших динамику на фронте в пользу России, является снабжение Китаем компонентов двойного назначения для российской оборонной промышленности.

Об этом сообщила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, передает "Голос Америки".

Кроме того, по ее словам, Россия ускорила восстановление своих военных мощностей и увеличила расходы на оборону до 7% ВВП, что почти вдвое превышает средний исторический показатель. Агрессивная тактика России, включая удары по украинской инфраструктуре, направлена на то, чтобы заставить Украину капитулировать.

США обеспокоены тем, что если Путина не остановить в Украине, он может напасть на страны НАТО. В частности, сенатор Джек Рид заявил: "Путин не раз говорил, что намерен объединить бывшие советские государства. Это почти наверняка будет включать прямой военный конфликт со странами НАТО, что потребует от Соединенных Штатов отправить наших собственных мужчин и женщин в опасность".

Война истощает ресурсы Украины: победит тот, кто первым проведет мобилизацию

В Украине продолжается изнурительная война, а ее ресурсы иссякают. Об этом пишет французская газета "Le Figaro".

Как пишут журналисты, после неудавшейся контрнаступательной операции украинские войска отступили на оборонительные позиции. Российская армия оказывает давление, интенсивные бои происходят в районе города Часов Яр, недалеко от Бахмута на западе Донбасса.

Несмотря на это, решительного прорыва не произошло из-за высокой смертности и сложности наступления. Издание отмечает, что события на фронте вызывают тревогу. Российские ВВС снова активизировались, а без противовоздушной обороны у украинцев они могут наносить удары, включая управляемые бомбы и ракетные атаки.

Президент РФ Владимир Путин, начавший агрессию против Украины, заявил лидеру Китая Си Цзиньпину во время встречи в Москве в марте 2023 года, что война может продолжаться пять лет.

Кремль ясно дал понять, что не заинтересован в переговорах, которые не приведут к капитуляции Украины, включая безвозвратную потерю четырех территорий, незаконно аннексированных Россией в 2022 году. Но ни один украинский лидер не согласится на такие условия.

Путин также ожидает результатов нынешних выборов в США и надеется, что следующий президент США откажется от поддержки Украины.

Большинство экспертов считают, что если бы Украина получила оружие раньше и в нужном объеме – от дальнобойных ракет до БМП, танков, артиллерии, систем ПВО, не говоря об истребителях F-16 или других подобных самолетах, которых нет до сих пор, – ситуация на фронте сейчас была бы значительно лучше для Украины. И особенно это сказалось на летнем наступлении ВСУ, которое не принесло ожидаемых прорывов, что признал и президент Владимир Зеленский.

Конфликты в мире, которые могут разгореться

В мире есть десятки конфликтов разного масштаба и степени остроты. Отчет Global Risks Report 2024 содержит перечень наибольших рисков, среди которых после войны России против Украины эскалация противостояния между Китаем и Тайванем и Израилем и Палестиной. Наибольшие, потому что их развертывание, как отмечают авторы отчета, "радикально подвесит" глобальные цепи поставок, финансовые рынки, динамику безопасности и политическую стабильность, а также будет представлять угрозу человеческой безопасности по всему миру. Но значительно меньше, однако не нулевые вероятности эскалации между КНДР и Южной Кореей, Сербией и Косово, Индией и Пакистаном, Россией и Молдовой (Приднестровье) – и этот список далеко не исчерпывающий.

Впрочем, война – это не только живая сила, но и оружие. И здесь у обоих противников есть проблемы. Россия закупает беспилотники у Ирана, а артиллерийские снаряды и ракеты - в Северной Корее.

Украина же зависит от поставок оружия и финансовой поддержки со стороны Европы и США.

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