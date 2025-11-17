Когда закончится война в Украине: мировые лидеры назвали неожиданные сроки, но эксперты сдержаны в прогнозах

Когда может закончиться война в Украине / © ТСН

Окончание войны в Украине остается одной из самых обсуждаемых тем в мире.

Многие военные, эксперты, политики и общественные деятели делают смелые прогнозы и называют неожиданные сроки прекращения огня.

Одни ожидают мира уже в ближайшее время, другие намекают на определенные сроки, тогда как третьи предполагают, что боевое столкновение может продолжаться еще годы, более того — распространиться на страны НАТО.

ТСН.ua собрал свежие заявления и прогнозы от ведущих международных и украинских деятелей о прекращении огня в Украине.

Ожидания Европы

Европейская комиссия, планируя долгосрочную финансовую поддержку для Украины, исходит из предположения, что полномасштабная военная агрессия России завершится в конце 2026 года. Этот временной горизонт ложится в основу расчетов помощи, запланированной на 2026–2027 годы.

Эта стратегическая оценка была изложена в письме от 17 ноября президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам стран-членов Европейского Союза, сообщает «Европейская правда».

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон считает, что война в Украине может закончиться раньше, чем это ожидается.

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

«Я думаю, что мира мы достигнем раньше 2027 года. Каждый день — это работа», — сказал он.

По словам французского лидера, совместные действия европейских стран и поддержка США остаются ключевыми факторами в сдерживании российской агрессии.

В свою очередь президент Финляндии Александер Стубб считает, что соглашение о прекращении огня в Украине вряд ли будет заключено до весны. Европейским союзникам необходимо продолжать поддерживать Украину несмотря на коррупционный скандал, который охватил Киев.

Президент Финляндии Александер Стубб / © ТСН

«Я не очень оптимистично настроен относительно достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году», — отметил он.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прогнозирует, что война в Украине может длиться еще три года. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин может не выдержать затяжной конфликт.

«Украина планирует трехлетнюю войну, а такие колониальные войны обычно длятся около 10 лет, и я не думаю, что Путин сможет выдержать еще три года, а мы собираемся обеспечить Украину средствами для сопротивления еще на три года из замороженных российских активов», — заявил он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Польский министр также отметил, что война России против Украины фактически продолжается уже более десяти лет — с начала событий на Донбассе и аннексии Крыма. Впрочем, Кремль не достиг ни одной стратегической цели.

Однако одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Politico заявил, что если не произойдет «чудо», Россия продолжит оккупацию восточных территорий Украины (в частности, Донецкой области), и это является «реальностью», с которой, по его мнению, придется смириться.

Орбан считает, что у Украины «нет шансов» выиграть войну против РФ. Он также раскритиковал финансовую помощь Киеву, назвав ее бесполезной.

«Мы уже потратили 185 миллиардов евро и… намерены потратить еще больше. Таким образом, мы финансируем страну, которая не имеет шансов выиграть войну», — цинично заявил он.

В США намекают на сроки окончания войны в Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GB News амбициозно заявил, что война РФ против Украины является «единственным» конфликтом, который он «еще не решил», подчеркнув, что урегулировал восемь войн.

Трамп назвал войну в Украине «ужасной кровавой бойней, крупнейшей со времен Второй мировой», которая «никогда не должна была начаться».

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Американский лидер подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения с Путиным», и поэтому считает урегулирование «легкой задачей», которая, по его мнению, может занять всего «несколько дней».

В свою очередь в начале ноября спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявлял о «прогрессе» в вопросе окончания войны в Украине и сообщил, что Соединенные Штаты займутся этим активнее после того, как завершат конфликт в Секторе Газа.

«Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем за них возьмутся руководители», — отметил спецпосланник Дональда Трампа.

Уиткофф также отметил, что президент США «постоянно следит» за процессом мирного урегулирования и считает окончание войны в Украине одной из главных задач американской внешней политики.

Однако впоследствии госсекретарь США Марко Рубио отметил, что переговоры с РФ по Украине сталкиваются с непреодолимыми противоречиями. Он отметил, что Россия продолжает обстрелы украинских электросетей и выдвигает условия, которые Киев не может принять.

«Они выдвинули требование, с которым Украина не может согласиться, и вот где мы сейчас находимся», — сказал Рубио после встречи министров иностранных дел G7 12 ноября.

Противоречивые заявления РФ

В конце октября посланник Путина Кирилл Дмитриев заявил, что мир в Украине возможен уже через год.

«Мы уверены, что движемся по пути к миру, и как миротворцы должны сделать все, чтобы это произошло», — сказал Дмитриев, выступая перед участниками инвестиционной конференции в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщало издание Reuters, Дмитриев сделал такое заявление после визита в США, где встречался с представителями администрации президента Дональда Трампа. Эти переговоры состоялись вскоре после того, как стало известно о переносе саммита между Трампом и Путиным.

Однако впоследствии представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация закончит войну только тогда, когда достигнет «целей, которые она поставила перед собой изначально».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков / © Associated Press

Американские аналитики Института изучения войны считают, что эти максималистские требования свидетельствуют о нежелании Москвы участвовать в переговорах, которые приводят к чему-то меньшему, чем полная капитуляция Украины.

Эти же нарративы повторил и глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Во время разговора с журналистами он нагло заявил, что война в Украине призвана «надежно гарантировать безопасность России» и «сорвать планы НАТО и ЕС» превратить Украину в «марионеточное государство», враждебное к Российской Федерации.

В то же время заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сегодня вновь подчеркнул, что «прекращение СВО в Украине возможно, только когда Россия достигнет своих целей».

Что говорят в Украине

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявление Медведева о прекращении войны, отметил, что российские власти не видят возможности закончить войну путем договоренностей и не отказываются от первоначальных намерений.

«Медведев в очередной раз озвучивает настоящую цель РФ. Он говорит, что война будет продолжаться, пока Россия не достигнет своей цели», — написал Коваленко.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко / © из соцсетей

Он объясняет это тем, что трансформация РФ в мирную модель развития невозможна при действующем политическом режиме, поскольку их элиты «зарабатывают на войне». Что касается долгосрочной стратегии, он предполагает, что она заключается в желании «пересидеть Трампа», что предполагает как продолжение боевых действий, так и возможную временную паузу.

Несмотря на риски Коваленко выразил убеждение в будущем крахе российского имперского проекта.

«Империи рушатся. Но все будет хорошо», — резюмировал он.

Тревожный прогноз западных медиа

Издание Reuters отмечает, что ни Украина, ни Россия, как пишут западные журналисты, не готовы к завершению войны.

«Обе стороны, похоже, пытаются подготовить своих граждан и экономику к, возможно, еще нескольким годам „бесконечной войны“, — пишет издание.

Последствия российских обстрелов / © Associated Press

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украине грозит «вечная война» и медленный «распад» территории, если Европа резко не усилит давление на Россию, пишет The Guardian.

По словам Расмуссена, «если бы такие страны, как Польша, согласились разместить системы противовоздушной обороны, РФ поняла бы, что нападение на Украину будет равно нападению на все НАТО».

«Мы должны помочь украинцам защититься от российских ракет и беспилотников, построив воздушный щит, который поможет украинцам сбивать российские ракеты и беспилотники. Страны НАТО, граничащие с Украиной, могут быть местом расположения системы противовоздушной обороны и ракет НАТО», — добавил он.

Россия готовится к войне с Европой?

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что война между Европой и Россией «становится все более реальной», а сама Европа, включая его страну, готовится к ней.

Комментируя заявление французского генерала Фабьена Мандона о том, что французская армия должна быть «готова к потрясению через три-четыре года», Вучич подчеркнул, что ситуация в мире обостряется, и это «не пустые слова».

Тревожный прогноз сделал и глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, если бы Россия смогла захватить Украину, то следующими были бы другие соседние страны, в частности, Польша. Поэтому Варшава готова и в дальнейшем усиливать оборону, чтобы избежать повторения российского влияния.

Кроме того, начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что серия кибератак и возможных диверсий на территории Польши может свидетельствовать о фазе подготовки к войне.

«Противник начал период подготовки к войне. Он формирует здесь определенную среду, которая должна создать условия, благоприятные для потенциальной агрессии против территории Польши», — отметил он в интервью Польскому радио 17 ноября.

Война в Украине / © Associated Press

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может восстановить свой военный потенциал для атаки на восточную страну-члена НАТО раньше, чем это прогнозировалось.

«Это дело прогнозов, эксперты оценивают, когда Россия снова будет способна напасть на страну-члена НАТО. Ранее мы говорили о 2029 году, сейчас есть оценки, что это возможно уже с 2028-го», — отметил министр.

Министр иностранных дел Андрей Сибига убежден, что Путин будет вынужден прекратить войну тогда, когда станет очевидным, что победить на поле боя невозможно, а стоимость продолжения агрессии превысит цену ее остановки.

Также он подчеркнул, что на текущем этапе полномасштабной войны решающими являются два фактора — осознание реальных вызовов и избавление от иллюзий как внутри страны, так и у Кремля.

Кремль / © pexels.com

Шведско-американский экономист Андерс Аслунд считает, что идеальным сценарием для окончания войны в Украине является переворот в России, который приведет к смене власти. Он подчеркивает, что большинство крупных войн, например, Первая мировая, заканчиваются не переговорами, а внутренними политическими изменениями.

В то же время он отметил, что падение Путина произойдет, когда российская элита осознает, что ее лидер действует вопреки интересам страны.

«Экономический рост фактически остановился. Инфляция составляет 8–10% и, вероятно, будет расти дальше. Возможности для путешествий резко сократились. Экономика стагнирует как финансово, так и технологически. Путин вредит собственному народу, и вопрос лишь в том, когда достаточно людей осознают это и решат, что пора ему уйти», — пояснил он.

По мнению экономиста, решение отстранить Путина от власти станет естественным концом войны, но предсказать, когда именно это произойдет, невозможно.

Прогнозы экспертов

В свою очередь украинские общественные деятели и эксперты дают малоутешительный прогноз относительно продолжительности войны.

Общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной спрогнозировал, что прекращения огня в Украине не следует ждать в ближайших два-три года.

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что война России против Украины, вероятнее всего, продлится как минимум до марта 2026 года, передает «Главред».

По его оценке, до этого времени РФ не сможет достичь существенных успехов на фронте, поскольку столкнется с мощной украинской обороной.

Ступак отметил, что ситуация до марта 2026 года в целом поддается прогнозированию, однако дальнейшее развитие событий и возможность перелома в войне будут определяться тремя ключевыми факторами: состоянием российской экономики и армии, возможностями украинских сил и уровнем поддержки со стороны Запада.

Руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones Мария Берлинская считает, что война России против Украины может продолжаться еще 10–12 лет.

Руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones

По ее словам, если украинцы продержатся, то раньше или позже Россия таки посыплется.

«Это только вопрос времени, нашего терпения и воли», — отметила Берлинская.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.