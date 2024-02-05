Когда закончится война в Украине – немецкий генерал ответил

Генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий спецштаб Украины в Министерстве обороны Германии и координирующий поддержку Киева, убежден, что украинские военные способны завершить войну, нанеся России поражение на поле боя. По его словам, "война закончится, когда Украина выиграет войну".

Об этом он рассказал в интервью изданию RND.

"Я настроен оптимистично, потому что мы уверены в том, что могут сделать украинские Вооруженные силы, потому что мы уверены в ценности нашей поддержки и потому, что мы уверены в единстве партнеров Украины, у которых есть настойчивость, чтобы достичь этого, чтобы достичь результата, которого мы все хотим", – подчеркнул он.

В то же время он подчеркнул, что поставки боеприпасов Украине остаются центральным вопросом поддержки Запада.

Генерал-майор Кристиан Фрейдинг также считает, что Украине нужна мобилизация.

"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат – просто из-за количества потерь. Но еще и потому, что войска, часть которых находится на фронте уже 24 месяца, нуждаются в обновлении. Тип и масштабы мобилизации сейчас обсуждаются в Украине. Это политический и социальный переговорный процесс, в котором свою роль играет демографическая ситуация в Украине. Существует такой разрыв между возрастными группами сегодняшних 20- и 40-летних. Поэтому украинцы должны уделять столько внимания экономической жизнеспособности своего государства, сколько его военной жизнеспособности", — резюмировал военный.

Напомним, Россия увеличивает расходы на войну – разведка Великобритании назвала источники средств.

Читайте также: