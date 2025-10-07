Когда закончится война в Украине: Портников озвучил жуткий прогноз

Виталий Портников

Журналист Виталий Портников заявил, что война России против Украины в ближайшее время не закончится. Он убежден, что могут быть только паузы и прекращение активных боевых действий.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу «Є питання».

Портников заявил, что «он не видит условий для окончания войны России против Украины».

«Я не вижу никаких объективных условий для окончания этой войны. Единственное, что мы должны были сделать — это не допустить большой войны. Все остальное уже не имеет никакого значения, потому что война России против Украины стала нормой нашей жизни. Другой нормы не будет, перестаньте думать о том, чего не произойдет при нашей жизни. Вы можете надеяться, что в какой-то момент закончится горячая фаза и вы в этот момент еще будете не в могиле. Это — определенный шанс. Он есть не у всех. Вы можете думать, что будет пауза между горячими фазами. Вы в это время можете решить, что делать — оставаться в стране или уезжать. Но объективных условий для того, чтобы российско-украинская война закончилась при вашей жизни — такого не будет», — заявил журналист.

