Когда закончится война в Украине: в немецком правительстве сделали прогноз

В немецком правительстве допускают, что кремлевский диктатор Владимир Путин может скоро закончить войну в Украине.

Об этом пишет BILD со ссылкой на "внутренний анализ" правительства.

Отмечается, что этот анализ содержит вывод, что "Кремль может завершить войну в этом году и уже посылает ответные сигналы россиянам и международному сообществу".

По данным BILD, что одна из причин этого вывода – ухудшение экономической ситуации в России.

"Процентные ставки и цены на продукты питания сильно растут. Только за последние пять месяцев рубль потерял более 20% по отношению к евро. Трехсменная работа ВПК уже не может скрыть кризис в других отраслях. Если в 2024 году экономический рост составил чуть менее 4%, то в 2025 году ожидаемый рост — не более 1%", — говорится в сообщении.

Второй причиной вывода называется подготовка администрации президента РФ к послевоенной избирательной кампании парламентских выборов 2026 года.

Недавно росСМИ со ссылкой на источники писали, что в АП готовятся к концу так называемой "СВО", что ее результаты должны расцениваться в российском обществе как победа, и что над этим "образом победы" уже работают.

Еще одним фактором сценария скорого окончания войны рассматривается стремление избранного президента США Дональда Трампа как можно быстрее начать переговоры с Москвой и Киевом после инаугурации 20 января, отмечает BILD.

Вместе с тем по запросу издания в Министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что правительство исходит из того, что война продолжится: "Путин пока не заинтересован всерьез в мирных переговорах и устойчивом мире. Россия не отступает от своих максимальных требований, таких как признание аннексии украинской территории".

Политический обозреватель BILD Филипп Пятов отметил, что сигналы, посылаемые Кремлем, могут означать и что-то другое, противоположное или вообще ничего.

Напомним, Зеленский назвал условие быстрого завершения "горячей стадии" войны. Он считает, что все может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции, которая будет совпадать с позицией европейских партнеров.

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