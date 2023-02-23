Когда закончится война в Украине: ясновидящий назвал вероятный месяц

В начале лета российский диктатор Путин может отозвать свои войска с территории нашего государства. Такое мнение выразил Ясновидец, целитель и парапсихолог Валерий Шатилович.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

Как отмечается, ясновидящий видит победу в результате отвоевания Украиной своих территорий, ведь враг истощит все свои ресурсы и силы.

“У России людей многое и отправлять их на войну с оружием или без него можно долгое время. Россия будет вынуждена отозвать свои войска. Я верю, что это произойдет в начале лета. Рецепт победы зависит от внутреннего состояния человека, от того, есть ли в нем ненависть”, — пояснил Валерий Шатилович.

Также он добавил, что сейчас у украинцев меняется психотип: из жертвы мы превращаемся в победителя.

“Долгое время Украина жила под психотипом жертвы, нам так представляют нашу историю, что нас все время унижали, оскорбляли, то есть у нас враг внутри. Мы позиционируем себя как жертву. Сейчас война изменяет этот психотип. Мы с жертвы превращаемся в победителя. Это изменение оказывает большое влияние на энергетику и будущее нашей страны”, — подчеркнул ясновидец.

Напомним, что у диктатора Путина ухудшается состояние здоровья. Недавно у него случился рецидив его заболевания.

Читайте также: