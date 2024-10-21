Когда закончится война в Украине: Жорин "разнес" прогнозы военных экспертов

По мнению заместителя командира 3-й ОШБр майора Максима Жорина, прогнозам современных военных экспертов можно доверять не больше, чем предсказаниям тарологов. Более того, у тарологов даже больше фактов, на которые они опираются, а прогнозы экспертов выглядят вообще безосновательными.

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу".

На вопрос журналистки об отношении к прогнозам относительно возможного завершения активных боевых действий в 2025 или 2026 году, Жорин резко ответил, что с начала войны уже было множество подобных "прогнозов", ни один из которых не оправдался.

"На что они [прогнозы – ред.] опираются? Сколько похожих прогнозов мы слышали за все это время? О том, что осенью, за несколько месяцев, недель, в следующем году, что-то из этого вообще хоть как-то близко произошло? Насколько я помню, нет. Сколько раз заканчивались ракеты в России — то в сентябре, то в декабре, но каждый раз они не заканчиваются, их только больше становится", – отметил военный.

Он подчеркнул, что вообще "очень плохо относится" к любым прогнозам экспертов, потому что непонятно, на какие факты они опираются.

"Вероятно, даже у тарологов, к которым я с иронией отношусь, больше будет фактов, на которые они будут опираться, чем у современных военных экспертов, говорящих об этом. Я не понимаю, как они могут это прогнозировать", — добавил Жорин.

По его словам, сейчас на фронте сложилась ситуация, которая свидетельствует, что россияне планируют воевать с Украиной долго, "пока не упрутся очень сильно". Поэтому они развивают свои собственные ресурсы и ищут новые вне РФ, чтобы иметь возможность продолжать эту войну.

"Я не вижу, чтобы наш противник планировал вообще хоть где-то останавливаться. Он наоборот наращивает свои силы и интенсивность боевых действий именно на Востоке. Поэтому я с улыбкой отношусь к любым прогнозам и советовал бы людям жить не прогнозами, а реальностью"., – отметил заместитель командира 3-й ОШБр.

Он добавил, что Украине хватит ресурсов для длительной войны при рациональном их использовании и правильном подходе к системе управления войсками и развитию ресурсной базы. Но самый главный ресурс, который есть у Украины – "это ресурс нашего характера, нашей выносливости".

"Если у нас хватит, как у государства, выносливости, то мы выстоим. Я в это абсолютно верю. Если мы будем каждый раз жить от прогноза к прогнозу, то мы ждем выборов, то ждем передачи какого-то оружия, так будет достаточно сложно. Если все включатся, начнут работать, ресурсов у нас хватит", — заверил Максим Жорин.

Напомним, по мнению Жорина, сейчас у ТЦК нет другого варианта проведения мобилизации, чем рейды и "бусификация", однако в будущем изменения возможны. Однако полностью избежать мобилизации не удастся, так как ни одна масштабная война не может держаться только на плечах добровольцев.

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