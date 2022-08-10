Когда закончится война: Зеленский прокомментировал вопрос, который волнует всех украинцев

Президент пояснил, что больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее ВСУ смогут освободить нашу землю

Президент Владимир Зеленский прокомментировал вопрос, который беспокоит всех украинцев: когда закончится война.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 10 августа.

"Кто-то говорит – еще месяцы, кто-то говорит – год, кто-то – даже больше. Но вопрос о времени на самом деле напрямую зависит от вопроса о потерях, которые понесет Россия", – отметил он.

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Президент пояснил, что больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее ВСУ смогут освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украине.

"Вот об этом стоит думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине: как нанести оккупантам наибольшие потери, чтобы меньше было время войны.

Если почти 43 тысяч погибших российских солдат не убеждают российское руководство, что им нужно искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить"», – подчеркнул Зеленский.

По информации президента, только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли десять боевых самолетов: девять в Крыму и еще один – на Запорожском направлении.

"Есть у оккупантов и новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов", — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский обратился с просьбой к жителям оккупированных территорий и заверил, что оккупанты убегут с Донбасса и Крыма.

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