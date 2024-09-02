Когда замедлится наступление россиян на Покровском направлении: прогноз британской разведки

В течение прошлой недели российская армия ускорила свое наступление в Покровск Донецкой области, приблизившись к его окрестностям на расстояние около 10 километров.

Британская разведка прогнозирует, что темп продвижения россиян может замедлиться, когда они войдут в жилые районы города.

Разведчики отметили, что захват города может существенно повлиять на существующие украинские линии поставок, удлинив и перенаправив их, что усложнит пополнение запасов в ключевые опорные пункты между Часов Яром и Угледаром.

"По другим направлениям фронта на востоке и юге Украины оперативная ситуация остается без существенных территориальных изменений с низким темпом боевых действий", — добавили в ведомстве.

Что известно о наступлении на Покровск

Покровск – логистический узел, через который проходят трассы на Донецк, Константиновку, Краматорск и вглубь страны.

После падения Авдеевки в конце февраля этого года российские ВС начали наступление на Покровском направлении. В апреле им удалось найти "дыру" в украинской обороне возле поселка Очеретино и усилить давление на позиции ВСУ.

В середине июля российская армия преодолела еще одну линию обороны у села Прогресс и через месяц она смогла приблизиться к Покровску на расстояние 10 км, а к соседнему городу Селидово — 3 км.

На фоне относительно быстрого продвижения российских войск на Донбассе наступающие в Курской области успехи ВСУ в последние дни выглядят скромнее.

Украинская армия по-прежнему пытается расширить зону контроля, но по сравнению с первыми днями операции интенсивность боевых действий заметно снизилась, а продвижение замедлилось, говорят аналитики.

Объясняя причины тяжелой ситуации на территории Покровска, Александр Сырский подчеркнул, что Москва сосредоточила здесь наиболее боеспособные свои подразделения.

Ежедневно на этом направлении фиксируется около 50 боестолкновений. РФ имеет преимущество в живой силе, артиллерии, авиации и бронетехнике.

Сырский подчеркнул, что ситуация у Покровска очень тяжелая, но находится под контролем Украины.

Как егери-десантники отражали мясные штурмы на Покровском направлении

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