Когда завершится война в Украине: эксперты о наступлении ВСУ и планах Путина

2023 может стать решающим в войне с Россией, Вооруженные силы Украины будут иметь хорошие возможности для наступления.

Эксперты оценивают, смогут ли ВСУ в 2023 году окончательно освободить территорию страны от оккупантов и называют разные сценарии победы над РФ.

ТСН.ua собрал прогнозы и мнения аналитиков по поводу сроков и сценариев окончания войны, озвученные в эфире канала "Freeдом".

Пессимистический сценарий

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил о возможном "пессимистическом сценарии", если Украина вовремя не получит надлежащую помощь Запада.

"Пессимистический сценарий нас ждет, если мы не получим того объема оружия, который нужен, если экономические санкции не доработают с точки зрения возможности получения тех или иных дополнительных атрибутов для производства оружия. Грубо говоря, вот этих "если" очень много", — объяснил советник руководителя ОПУ.

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По его словам, самый пессимистический сценарий, от которого отталкиваются партнеры Украины, заключается в том, что "в 2023 году можно не освободить что-либо из территорий, временно оккупированных Россией".

Как подчеркнул Подоляк, освобождение Крыма рассматривается как "необходимость для правильного финала войны".

"И также мы сейчас возвращаемся к тому, что, конечно, если Украина не получит должной номенклатуры, должного объема инструментов для дальнейшего ведения войны, то, конечно, война может затягиваться", — добавил он.

Когда Украину могут зачистить от оккупантов

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев прогнозирует, что до конца августа 2023 года Украина выйдет на государственную границу образца 1991 года, а "потом начнется самое интересное".

"Но очевидно, что самое интересное начнется уже вне нашего государства. Что именно? Не знаю. Подождем соответствующих разъяснений генерала, руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова", — говорит Селезнев.

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По его словам, украинская армия должна создать "подходящие резервы и ресурсы, которые позволят ей эффективно действовать в рамках деоккупации нашей страны".

"Для этого нам необходимо на определенных участках будущего контрнаступления обеспечить личный состав всем необходимым. Ведь очевидно, что любая военная операция оперативного тактического уровня – активные боевые действия в течение двух – максимум четырех недель", – отметил эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко видит предпосылки для успешного наступления ВСУ на юге.

"Я думаю, что у нас очень хорошие шансы освободить оккупированную часть южных областей, продвинуться на востоке и создать как минимум условия для захода в Крым. Как максимум — провести, в том числе и военную или военно-дипломатическую и военно-политическую операцию по освобождению Крымского полуострова", — рассказал Мусиенко.

По его словам, "шансы на военные победы есть".

"Но что касается полной победы, которая включала бы весь список, весь перечень всего – то это может растянуться и дальше. В частности, суд в Гааге, контрибуция могут затянуться на годы", — отметил эксперт.

Запад устал от угроз Путина

Бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Геннадий Гудков прогнозирует, что для Кремля война завершится "очень печально".

"Я думаю, что война закончится в 2023 году победой Украины или, по крайней мере, будет такое состояние до конца года, когда уже будет понятно. Примерно, как в декабре 1944 года уже было ясно, что бункеру скоро придет "крышка". Там через несколько месяцев войны уже начались сепаратные переговоры и многое другое. Я вспоминаю историю последней страшной Второй мировой войны, а у России нет времени — ни до 2025-го, ни до 2026 года. Все это завершится гораздо быстрее и для них очень печально", — заявил Гудков.

По его мнению, единственная задача, которую ставит перед собой президент РФ Владимир Путин – "запугать мир блефом и попытаться как-то разменять украинскую территорию на возможность сохранить свою власть и свой режим".

"Другого варианта у него нет. Но мир, я так понимаю, на это не пойдет. Мир тоже уже озверел, тоже уже устал от этого лжеца в бункере, который угрожает всем ядерным апокалипсисом. Я считаю, что вся западная коалиция, помогающая и поддержит украинский народ, решила руками ВСУ победить Путина", – заявил экс-депутат Госдумы РФ.

Три этапа победы Украины

Доктор политических наук Игорь Петренко выделил три этапа победы:

"Один из главных этапов победы Украины — это освобождение территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года. Далее это выход км международно признанной границе 1991 года. Я думаю, что на этом мы ограничимся. Выхода на другие территории точно не будет. Мы имеем совсем другой подход к Российской Федерации. Но третий этап — это победа Украины в рамках гарантий безопасности от наших партнеров. Вот тогда наступит окончательная победа Украины".

Как подчеркнул Петренко, "для России в принципе поражение уже наступило".

"Стратегически они проиграли во всем. То есть они потеряли все достижения, которые имели за последние десятилетия. Предположим, энергетическая зависимость Европы от России – это была их победа, как и "Северный поток-2", выстроенные глубокие партнерские отношения с Германией, Францией. РФ рассматривалась как возможный потенциальный союзник или партнер для Китая – это была ее победа. Все это они потеряли, поэтому в стратегическом плане они уже проиграли", – объяснил политолог.

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