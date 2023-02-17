Когда ждать массированных обстрелов россиян к годовщине войны: в Воздушных силах назвали две крайние даты

23 февраля в РФ отмечают День защитника Отечества, а на 24 – годовщину вторжения. Поэтому в эти дни нужно быть очень аккуратными во время тревог.

В Воздушных силах рассказали, что Россия сокращает интервалы обстрелов, чтобы показать какие-то результаты Путину перед годовщиной вторжения в Украину. Крайними датами атаки являются 23-24 февраля. Также в эти дни возможны провокации со стороны окупантов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Украинского радио".

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"Они постоянно спешат что-то доказать Путину, или он сам хочет доказать. Да, мы уже привыкли, что к определенным датам идет это (обстрелы – ред.). Здесь уже видите – сроки начинают давить. Они хотят до 23-го февраля – это у них день защитника отечества, а следующий день — это годовщина вторжения в Украину, которую они хотят захватить.Вот возможно и сокращают сроки обстрелов, чтобы больше всего досадить Украине. от россиян", — сказал он.

Угроза крупного авиаудара по Украине

Ряд аналитиков и военных экспертов считают, что Россия после неудач в наземных операциях может сделать ставку на воздушно-космические силы. Для этого россияне накануне годовщины начала полномасштабного вторжения в Украину начали стягивать боевые самолеты и вертолеты к украинским границам.

По оценкам британской разведки, воздушно-космические силы РФ, вероятно, сохранили по всей РФ практически нетронутый парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем, несмотря на потерю более 130 единиц от начала вторжения.

Впрочем, в Минобороны США не видят признаков наращивания Россией авиации для массированной атаки на Украину. В то же время, глава Пентагона пообещал делать все возможное для получения Украиной как можно больше средств противовоздушной обороны.

Потери россиян на 17 февраля: минус 800 врагов в сутки

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