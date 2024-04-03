"Когда это кончится": Z-пропагандист признал, что оккупанты не хотят воевать и обозлились на командиров

По словам пропагандиста, оккупанты на фронте уже на пределе и не понимают смысла происходящего.

Российский Z-пропагандист Максим Калашников признал, что оккупанты на фронте устали и не понимают, за что воюют.

На видео с пропагандистом обратил внимание украинский журналист Юрий Бутусов.

По словам пропагандиста, оккупанты на фронте уже на пределе и не понимают смысла происходящего, ненавидят бездарное командование и требуют чисток генералитета.

"Сквозит в разговорах "когда это кончится". Выражусь крайне аккуратно: неоднозначное отношение к генералитету. Чистка его – это условия победы (оккупантов. – Ред.) в войне", – заявил пропагандист Калашников.

Он призвал "бороться с неадекватами, которые устраивают построение в зоне досягаемости "хаймарсов".

"Калашников – сталинист, один из разжигателей войны против Украины, родился в семье журналиста из Одессы, где закончил школу и поступил на истфак", – напомнил журналист Юрий Бутусов.

Ранее российский пропагандист Дмитрий Пучков, больше известный по прозвищу "Гоблин", заявил, что все украинцы являются "нацистами", поэтому их бесполезно "перевоспитывать".

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