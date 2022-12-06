Когда жителям Одесской области вернут электроэнергию – министр энергетики рассказал

Самая сложная ситуация со снабжением электричества сохраняется в трех областях – Киевской, Винницкой и Одесской.

Энергетики планируют возобновить электроснабжение в Одесской области к вечеру вторника, 6 декабря.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Сейчас специалисты проводят восстановительные работы, чтобы питать объекты критической инфраструктуры и потребителей от сети.

"В Одесской области на сегодняшний день на утро уже заживлена критическая инфраструктура, всю ночь энергетики работали. Мы планируем, что к вечеру уже будет подана электроэнергия для потребителей", — рассказал Галущенко.

Министр также уточнил, что дефицит в энергосистеме Украины до сих пор сохраняется. Однако сейчас набирают мощности энергоблоки атомных электростанций, что позволит сократить объем дефицита.

Ракетные удары по Украине

В понедельник, 5 декабря, Россия осуществила восьмую ракетную атаку Украины, по-прежнему попав в объекты критической инфраструктуры. Так, над Одесской областью было сбито 8 вражеских крылатых ракет. Но некоторые все же попали в критическую инфраструктуру.

В общей сложности по Украине Россия выпустила более 70 ракет, более 60 из которых сбила украинская противовоздушная оборона.

В Воздушных силах предупредили, что Россия может нанести повторный ракетный удар по территории Украины 6 декабря.

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