Когда ЗРК Patriot подготовят к эксплуатации в Украине: Кулеба назвал термины

Украинские военные будут учиться пользоваться этим комплексом за границей.

Соединенные Штаты разработали специальный план для ускоренного развертывания зенитно-ракетного комплекса Patriot, передачу которого анонсировал президент Джо Байден.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Associated Press.

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Комментируя факт передачи Вашингтоном этих систем, министр Кулеба сказал, что этот шаг "открывает двери для других стран сделать то же самое".

По его словам, Patriot подготовят к эксплуатации в Украине менее чем за полгода, в то время как обычно обучение длится до года. Конкретных терминов Кулеба не назвал. Он отметил, что украинские военные будут учиться пользоваться этим комплексом за границей.

Также глава МИД добавил, что "абсолютно доволен" результатами визита президента Владимира Зеленского в США на прошлой неделе.

Что известно о передаче систем ПВО Patriot

Напомним, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил передачу Украине систем Patriot и анонсировал новую помощь. Глава Белого дома считает, что передача Patriot не приведет к еще большей эскалации из РФ.

ВСУ уже сформировали список военных, которые первыми будут учиться пользоваться ЗРК Patriot.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко рассказал, может ли РФ уничтожить комплекс Patriot.

ТСН.ua выяснил, как передача Украине американского комплекса Patriot скажется на ходе войны.

Новая военная помощь США: средства ПВО Patriot и 800 миллионов долларов для Украины