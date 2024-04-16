Кого будут считать уклонистами: адвокат разъяснил, как будут работать новые правила призыва

16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, предусматривающий некоторое усиление мобилизации в Украине. Новый закон о мобилизации вступает в силу через месяц со дня следующего после его обнародования.

Кого будут считать уклонистами

Как отмечает адвокат юридической компании Riyako & Partners Николай Максимов: "В законе прописаны достаточно жесткие требования". Военнообязанные должны в течение 60 дней после того, как будет опубликован приказ президента, и закон вступит в силу, обновить свои данные в военкомате. Сделать это можно лично или через электронный кабинет призывника, регистрация в котором добровольна.

Те, кто проигнорируют эти требования, автоматически будут считаться уклонистами.

Военкоматы могут обратиться в полицию для объявления таких людей в розыск. Полиция может доставить их в ТЦК. Если ей это не удастся, полиция направит письменное требование о выполнении обязательств от имени руководителя военкомата. Даже если такое письмо не будет вручено человеку лично, военкоматы могут обратиться в суд, чтобы ограничить нарушителей в праве на вождение транспортным средством и оштрафовать.

Каким будет наказание для уклонистов

"Если почтальон придет с требованием от военкомата о выполнении обязательств и не найдет адресата на месте, он поставит отметку, что требование вручить невозможно. И все. Через 10 дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в суд, чтобы человека ограничили в управлении транспортным средством" ", — объясняет юрист.

Также на днях в Раде был принят закон в первом чтении, согласно которому планируется повысить штрафы за нарушение правил военного учета. В ближайшее время он должен быть рассмотрен во втором чтении.

Что касается полицейских, новый закон, по мнению специалиста, фактически легализует возможность применять силу, чтобы доставить человека в военкомат, если он находится в розыске. До принятия закона механизм объявления в розыск, если человек не явился за повесткой, тоже существовал. Но это делали только в редких случаях, потому что сам процесс занимает много времени.

По мнению адвоката, после принятия закона этот механизм тоже будет редко применяться. Для полиции искать десятки тысяч людей, которых объявят в розыск – это большая нагрузка, равно как и для судов. С другой стороны, если человек попадет в базу "Оберег", на любом блокпоста его вправе после проверки документов доставить в военкомат.

Как на практике, по мнению адвоката, будут обновлять данные в ТЦК

Как считает адвокат Николай Максимов, обязательно обновить данные нужно будет тем, кто вообще не значится в ТЦК и СП после начала полномасштабного вторжения.

"Глобально поднимать базы и требовать обновить данные каждого, на мой взгляд, не будут. ТЦК загружены бумажной работой, им не хватает времени, чтобы по каждому человеку посылать запрос в полицию, затем письменное требование о выполнении обязательств, затем иски в суд. Думаю, сотрудники ТЦК и СП сравнят информацию, которая у них есть с той, что в госреестрах. Если о человеке нет никаких данных в ТЦК, с ним будут работать", - считает юрист.

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