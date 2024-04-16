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Кого будут считать уклонистами: адвокат разъяснил, как будут работать новые правила призыва

Кого будут считать уклонистами: адвокат разъяснил, как будут работать новые правила призыва

Усиление мобилизации

Кого через 60 дней будут считать уклонистами, какое будет наказание

16 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, предусматривающий некоторое усиление мобилизации в Украине. Новый закон о мобилизации вступает в силу через месяц со дня следующего после его обнародования.

Кого будут считать уклонистами

Как отмечает адвокат юридической компании Riyako & Partners Николай Максимов: "В законе прописаны достаточно жесткие требования". Военнообязанные должны в течение 60 дней после того, как будет опубликован приказ президента, и закон вступит в силу, обновить свои данные в военкомате. Сделать это можно лично или через электронный кабинет призывника, регистрация в котором добровольна.

Те, кто проигнорируют эти требования, автоматически будут считаться уклонистами.

Военкоматы могут обратиться в полицию для объявления таких людей в розыск. Полиция может доставить их в ТЦК. Если ей это не удастся, полиция направит письменное требование о выполнении обязательств от имени руководителя военкомата. Даже если такое письмо не будет вручено человеку лично, военкоматы могут обратиться в суд, чтобы ограничить нарушителей в праве на вождение транспортным средством и оштрафовать.

Каким будет наказание для уклонистов

"Если почтальон придет с требованием от военкомата о выполнении обязательств и не найдет адресата на месте, он поставит отметку, что требование вручить невозможно. И все. Через 10 дней руководитель ТЦК имеет право обратиться в суд, чтобы человека ограничили в управлении транспортным средством" ", — объясняет юрист.

Также на днях в Раде был принят закон в первом чтении, согласно которому планируется повысить штрафы за нарушение правил военного учета. В ближайшее время он должен быть рассмотрен во втором чтении.

Что касается полицейских, новый закон, по мнению специалиста, фактически легализует возможность применять силу, чтобы доставить человека в военкомат, если он находится в розыске. До принятия закона механизм объявления в розыск, если человек не явился за повесткой, тоже существовал. Но это делали только в редких случаях, потому что сам процесс занимает много времени.

По мнению адвоката, после принятия закона этот механизм тоже будет редко применяться. Для полиции искать десятки тысяч людей, которых объявят в розыск – это большая нагрузка, равно как и для судов. С другой стороны, если человек попадет в базу "Оберег", на любом блокпоста его вправе после проверки документов доставить в военкомат.

Как на практике, по мнению адвоката, будут обновлять данные в ТЦК

Как считает адвокат Николай Максимов, обязательно обновить данные нужно будет тем, кто вообще не значится в ТЦК и СП после начала полномасштабного вторжения.

"Глобально поднимать базы и требовать обновить данные каждого, на мой взгляд, не будут. ТЦК загружены бумажной работой, им не хватает времени, чтобы по каждому человеку посылать запрос в полицию, затем письменное требование о выполнении обязательств, затем иски в суд. Думаю, сотрудники ТЦК и СП сравнят информацию, которая у них есть с той, что в госреестрах. Если о человеке нет никаких данных в ТЦК, с ним будут работать", - считает юрист.

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