Кого и как могут привлекать в армию после 60 лет: в Раде ответили

Мобилизация 60+ / © ТСН

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Украинские граждане старше 60 лет смогут присоединяться к Вооруженным силам Украины на контрактной основе — но исключительно по собственному желанию и на не боевые должности.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал народный депутат Александр Федиенко.

По его словам, к командирам все чаще обращаются люди постарше с просьбой разрешить им служить в ВСУ.

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Это и стало основанием для разработки законопроекта, который позволит желающим заключать контракт с Вооруженными силами — при условии положительного заключения военно-врачебной комиссии и необходимости конкретного подразделения.

«Это не о передовой. Это о тыле. Об экономистах, финансистах, делопроизводителях, связистах, поварах, водителях — специалистах, в которых нуждаются наши войска. Их работа критически важна в армии так же, как и в гражданской жизни», — подчеркнул депутат.

Федиенко добавил, что в некоторых воинских частях не хватает специалистов, которые могли бы, например, оформить документы на закупку дронов, средств РЭБ или провести тендер.

Напомним, по словам военного эксперта Павла Нарожного, лица старше 60 лет, которые будут заключать контракт с Силами обороны Украины, не будут служить в пехоте на передовой.

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Он привел пример двух братьев-близнецов из 45-й отдельной артиллерийской бригады, которым исполнилось 60, но продолживших службу и работающих водителями топливозаправщиков.

Однако военнослужащий и блогер Кирилл Сазонов выступил против этой идеи. Ведь люди после 50 уже не обладают такой выносливостью, как молодежь, а обучение с новыми технологиями дается им сложнее.