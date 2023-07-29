Кого из украинцев не мобилизуют в августе, кто имеет право на отсрочку

Кто имеет право на отсрочку, кого не мобилизуют в августе

Верховная Рада приняла продление в Украине срока действия военного положения и общей мобилизации с 18 августа на 90 суток.

Украинцев интересует вопрос, кого мобилизуют в первую очередь, а кто может получить отсрочку.

Кого из мужчин не смогут призвать в армию в августе 2023 года

Не подлежат мобилизации украинцы с тяжелыми болезнями :

Имеющие тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, значительные деформирования костей, больные такими тяжелыми болезнями как СПИД, гепатиты, туберкулез и т.п.

Военнообязанные, перенесшие недавно операцию.

Во время операции которым установили металлоконструкции.

Признанным непригодными к военной службе по состоянию здоровья военнослужащим через полгода нужно будет снова пройти врачебную комиссию.

Осужденные за тяжкие преступления не будут мобилизованы

Не могут мобилизовать осужденных за тяжкие преступления — если лицо имеет судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, его исключают из военного учета.

Не будут мобилизованы украинцы призывного возраста, имеющие право на отсрочку

Чтобы подтвердить право на отсрочку, военнообязанный должен предоставить соответствующий пакет документов, обусловленный причиной потенциальной отсрочки.

Кто может получить отсрочку от мобилизации в августе

Забронированы органами власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями и организациями (в установленном Кабинетом Министров порядке).

Народные депутаты.

Работники военного управления и правоохранительных органов;

Студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты на дневной или дуальной форме обучения, Отсрочка также предоставляется студентам иностранных вузов на дистанционном обучении. В промежуточный период между бакалавриатом и магистратурой, или между магистратурой и аспирантурой право на отсрочку теряется. А после повторного зачисления отсрочка снова предоставляется.

Научные и научно педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, школьные учителя, работающие не менее чем на 0,75 ставки.

Нардепы предлагают предоставлять отсрочку при мобилизации работникам органов и подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Военнообязанные, чей близкий родственник погиб или пропал без вести из-за военных действий.

Военнообязанные, имеющие родителей, ребенка, мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, если их не может содержать никто другой.

Военнообязанные, имеющие ребенка, и чья жена (супруг) проходит военную службу.

Признаны лицами с инвалидностью или непригодными к военной службе.

Лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до 6 месяцев).

Многодетные родители (трое и более детей младше 18 лет).

Родители-одиночки, которые самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет.

Родители или опекуны ребенка с инвалидностью или тяжелой болезнью.

Заметим, что приведенный выше перечень упрощен, каждый конкретный случай нужно анализировать на соответствие ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", чтобы понять возможно ли получить отсрочку от призыва во время мобилизации.

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