Кого Кремль официально назначит "козлом отпущения" за поражение в войне: предположение генерала запаса

По мнению эксперта, начальника Генштаба РФ Герасимова обвинят во всех военных провалах.

Начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова Кремль, скорее всего, обвинит во всех провалах войны в Украине, ведь путинскому режиму крайне необходимо найти крайнего.

Такое мнение высказал военный эксперт, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал запаса Игорь Романенко, передает FREEДОМ.

По словам эксперта, военная карьера Герасимова фактически завершена и его увольнение является лишь вопросом времени.

Романенко уверен, что Герасимова обвинят и в военных провалах, и в проблемах в армии РФ, в том числе по увеличению ее численности.

"Он станет официальным козлом отпущения в этой войне", — считает эксперт.

"Остался вопрос по форме… Это — резерв ожидания того момента, когда нужно будет четко назвать виновных. Виновные уже есть среди военных, они менялись, как-то там пара выпускалась", — подытожил Романенко.

Фото: Associated Press

Ранее предположение об увольнении Валерия Герасимова сделал министр обороны Великобритании Бен Уолес. По его мнению, Путин не хочет быть виновным за провалы на войне, поэтому переложит ответственность на Герасимова.

В британской разведке предположили, что на срежиссированной встрече с военным командованием, в частности Герасимовым, Путин, вероятно, намеревался продемонстрировать коллективную ответственность за проведение "специальной военной операции".

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