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Кого не берут в ВСУ: командир назвал категории осужденных, которые даже не рассматриваются
Майор штурмового подразделения ВСУ Андрей Мельник назвал статьи, по которым осужденные не могут служить в армии: изнасилование, наркотики, госизмена, терроризм и пожизненное заключение.
В Вооруженных силах Украины строго ограничен перечень статей Уголовного кодекса, по которым осужденные не могут быть приняты на службу.
Об этом заявил командир штурмового подразделения "Артан Х", майор Андрей Мельник в интервью "Армия inform".
По его словам, даже не рассматриваются кандидатуры лиц, осужденных по статьям 152–156 (изнасилование и сексуальное насилие), а также по статьям 305–324 (незаконное обращение наркотических средств).
"Также полностью исключаются из рассмотрения те, кто имеет статью 111 - государственная измена, а также за терроризм и пожизненное заключение", - уточнил майор.
В случаях других правонарушений каждого кандидата рассматривают индивидуально: "Изучаем дело, проводим проверку обстоятельств, если кандидат показывает, что он мотивирован".
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