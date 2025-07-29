Кого не берут в ВСУ: командир назвал категории осужденных, которые даже не рассматриваются

Мобилизация осужденных / © ТСН.ua

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В Вооруженных силах Украины строго ограничен перечень статей Уголовного кодекса, по которым осужденные не могут быть приняты на службу.

Об этом заявил командир штурмового подразделения "Артан Х", майор Андрей Мельник в интервью "Армия inform".

По его словам, даже не рассматриваются кандидатуры лиц, осужденных по статьям 152–156 (изнасилование и сексуальное насилие), а также по статьям 305–324 (незаконное обращение наркотических средств).

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"Также полностью исключаются из рассмотрения те, кто имеет статью 111 - государственная измена, а также за терроризм и пожизненное заключение", - уточнил майор.

В случаях других правонарушений каждого кандидата рассматривают индивидуально: "Изучаем дело, проводим проверку обстоятельств, если кандидат показывает, что он мотивирован".

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