Кого не могут мобилизовать, кто может проходить службу только добровольно и по месту жительства

Рассказываем, какие категории украинцев во время военного положения могут быть мобилизованы по их согласию и служить по месту жительства в материале ТСН.ua

Согласно ч. 1 ст. 23 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе», во время военного положения могут быть мобилизованы на военную службу только по их согласию и только по месту жительства военнообязанных следующие категории граждан :

Признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью.

Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.

Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие больного ребенка (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжкий I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени), или ребенок, получивший тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи (это должно подтверждаться документом, выданным врачебно-консультативной комиссией).

Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет.

Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.

Попечители лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

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