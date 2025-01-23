Кого не могут мобилизовать в Украине в 2025 году: полный список исключений

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку или освобождение от мобилизации имеют несколько групп населения.

В Украине продолжается мобилизация, продленная до 7 февраля 2025 года. Однако некоторые категории граждан имеют право на отсрочку или совсем не подлежат призыву во время военного положения.

Согласно действующему законодательству, право на отсрочку или освобождение от мобилизации имеют несколько групп населения, сообщает "24 Канал".

Категории граждан, не подлежащих мобилизации

Лица от 18 до 25 лет.

Призову не подлежат молодые люди в этой возрастной категории, за исключением:

тех, кто завершил обучение на военной кафедре;

тех, кто проходил срочную службу или добровольно отправился служить;

лиц, имеющих физические или медицинские ограничения.

Лица старше 60 лет.

После достижения 60-летнего возраста мужчины не подлежат мобилизации, поскольку законодательство считает их непригодными для военной службы.

Военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет.

К этой группе относятся лица, применимые к службе, не имеющие права на отсрочку. Однако исключения возможны для тех, кто:

• работает на критически важных предприятиях;

• имеет отсрочку по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам.

Категории, имеющие право на отсрочку

Работники критических предприятий.

Отсрочку могут получить сотрудники предприятий, обеспечивающих жизненно важные функции государства, в частности:

военные предприятия (изготовление и ремонт техники);

энергетические, транспортные, связные компании;

производители продуктов питания, медицинского оборудования и т.п.

Работники, которые могут быть забронированы по месту работы.

Работники государственных органов

руководители государственных органов категорий А и Б;

сотрудники прокуратуры, полиции, судей, органов досудебного расследования;

дипломаты и международных организаций.

Лица, имеющие семейные обстоятельства

родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей;

лица, имеющие детей и являющиеся единственным попечителем из-за смерти или исчезновения другого родителя;

те, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками или содержит лиц с инвалидностью I или II группы.

Лица с инвалидностью или проблемами со здоровьем

Лица с инвалидностью или признанные непригодным к службе по медицинским показателям имеют право на полное освобождение от мобилизации.

Студенты и ученые

студенты дневной формы обучения;

преподаватели высших учебных заведений;

ученые, занимающиеся исследованиями.

Решение об отсрочке принимается на основе документов, подтверждающих статус личности.

Для получения отсрочки от мобилизации в Украине в 2025 году необходимо предоставить официальные документы, подтверждающие право на это. При отсутствии таких документов отсрочка не предоставляется.

Изменения в законодательстве также предусматривают новый порядок бронирования работников, который осуществляется Министерством обороны Украины вместо Министерства экономики. Это новшество позволяет централизованно управлять процессом бронирования и определять приоритеты для сохранения жизненно важных функций государства во время войны.

Напомним, в Украине разрешила еще одной категории граждан оформлять такую отсрочку от мобилизации. Также в Украине нашли способ, как вернуть мужчин, выехавших за границу.